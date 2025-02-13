Мощность старых солнечных панелей можно восстановить на 100%: что придумали ученые

По словам исследователей, переработанная с помощью нового метода солнечная батарея имеет ту же эффективность, что и ее исходная версия.

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Группа исследователей из Университета Линчепинга разработала метод многократной переработки всех частей солнечной панели без использования экологически опасных растворителей, который позволяет восстановить исходную мощность. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале EurekAlert.

Как отмечают ученые, кремниевые солнечные панели первого поколения присутствуют на рынке уже более 30 лет и уже находятся в конце своего жизненного цикла. Это создало неожиданную проблему, связанную с их утилизацией.

"В настоящее время не существует эффективной технологии переработки отходов кремниевых панелей. Вот почему старые солнечные панели оказываются на свалке. Огромные горы электронных отходов, с которыми ничего нельзя сделать", — сказал постдок Сюнь Сяо.

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Профессор оптоэлектроники Фэн Гао добавил, что при разработке новых солнечных панелей необходимо учитывать, насколько они перерабатываемые. Одним из перспективных материалов для солнечных элементов нового поколения считается перовскит.

Существующие методы переработки перовскитных солнечных панелей, как правило, связаны с использованием вещества под названием диметилформамид, распространенного ингредиента в растворителях для красок. Он токсичен, опасен для окружающей среды и потенциально канцерогенен.

В свою очередь ученые из Линчепингского университета утверждают, что им удалось разработать технологию переработки перовскитных солнечных панелей, в которой основным растворителем является вода. Переработанная по новому методу солнечная батарея имеет ту же эффективность, что и исходная.

Ученые разработали метод переработки с использованием воды Фото: eurekalert.org

"Сейчас на рынке много компаний, которые хотят вывести на рынок перовскитные солнечные элементы, но мы хотели бы избежать еще одной свалки. В этом проекте мы разработали метод, при котором все детали могут быть повторно использованы в новом перовскитном солнечном элементе без ущерба для его производительности", — подчеркнул постдок Няньшэн Сюй.

Сюнь Сяо подчеркнул, что новая технология позволяет переработать все: покровные стекла, электроды, слои перовскита, а также слой переноса заряда. Следующим шагом для исследователей является разработка метода для более масштабного использования в промышленном процессе.

Напомним, канадский стартап Enertopia представил технологию, которая охлаждает солнечные панели с помощью воды, увеличивая их выходную мощность и продлевая срок службы.

В свою очередь американская компания Heat2Power, основанная командой ученых из Мичиганского университета, представила модульную панель, способную превращать тепло в электроэнергию.