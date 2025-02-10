Вместо солнечных панелей: необычная пластина превращает тепло в электричество (видео)

Технология Heat2Power достигла эффективности преобразования тепла в электроэнергию более 44%, утверждают разработчики.

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Американская компания Heat2Power, основанная командой ученых из Мичиганского университета, представила модульную панель, способную превращать тепло в электроэнергию. Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Мичиганского университета.

Тепловой генератор Heat2Power

Сообщается, что в основе панели лежит запатентованная технология под названием "термофотоэлектричество на воздушном мосту". Она позволяет собирать тепловую энергию даже при относительно низких температурах.

Термофотоэлектрические системы (TES) работают по следующему принципу: источник энергии, такой как солнечный, химический, ядерный или электрический, генерирует тепло, которое подается в контейнер для хранения тепла. Тепловой излучатель высвобождает эту накопленную энергию, а ТФЭ-ячейка преобразует ее в электрическую энергию.

"Термофотоэлектрические устройства очень похожи на солнечные элементы, за исключением того, что они преобразуют тепло, а не солнечный свет, в электричество", — отметил профессор Стивен Форрест.

Основным компонентом систем TES являются большие контейнеры для хранения тепловой энергии. Панели TPV Heat2Energy выстилают внутреннюю часть контейнеров, и когда потребуется энергия, тепло будет высвобождаться и излучаться на панели.

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Согласно пресс-релизу, технология Heat2Power преобразует тепло в электричество более эффективно, чем любое существующее устройство на рынке. Ученые достигли эффективности преобразования тепла в электроэнергию более 44% и намерены увеличить этот показатель до более чем 50%.

"Тепловое излучение, исходящее от горячего материала для хранения, улавливается нашими TPV-панелями и практически мгновенно преобразуется в электричество", — подчеркнул доцент Андрей Ленерт.

Напомним, испанская компания Nomad Solar Energy запустила линейку контейнерных мобильных солнечных генераторов Nomad Energy Box, которые можно быстро развернуть практически в любой местности.

В свою очередь американский инженер на пенсии Дэн Кэрис разработал и запатентовал генератор под названием Carismatic, который производит электроэнергию, перерабатывая пластиковые отходы.