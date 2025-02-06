Более 100 метров в длину: представлена необычная солнечная панель-"гармошка" (видео)

Солнечная панель Nomad Energy Box может заменить или дополнить традиционный дизельный генератор, вырабатывая чистую энергии в местах без электросети.

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Испанская компания Nomad Solar Energy запустила линейку контейнерных мобильных солнечных генераторов Nomad Energy Box, которые можно быстро развернуть практически в любой местности. Об этом пишет pv magazine.

Nomad Energy Box

Nomad Energy Box являет собой предварительно смонтированную солнечную панель, интегрированную в транспортный контейнер, который катится по земле на колесах. Система оснащена инвертором и рассчитана на развертывание и демонтаж в течение 3 часов.

Генератор выпускается в двух размерах: на 47 кВт с габаритами 3х112 метров и на 107 кВт с габаритами 6,1x112 метров. Обе панели можно разделить на секции длиной 56 метров вместо максимальных 112 метров. В разработке находятся еще два продукта: более крупный блок мощностью 220 кВт и еще один блок мощностью 107 кВт со встроенной батареей.

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Компания утверждает, что для развертывания панелей не требуется никакой предварительной подготовки земли, разрешений или специализированной рабочей силы на месте. Сами контейнеры могут перевозиться как по суше, так и по морю.

Производитель позиционирует Nomad Energy Box как альтернативу традиционным дизельным генераторам. Кроме того, эти панели можно использовать в качестве дополнения к существующей, но нестабильной энергосети.

На сайте Nomad Solar Energy перечислены следующие потенциальные сферы применения Nomad Energy Box:

строительство;

оборона;

добыча полезных ископаемых;

водоснабжающие компании;

гуманитарные миссии;

телекоммуникации;

промышленное производство;

сельское хозяйство;

винодельни.

"Nomad Energy Box — это инновационное решение, обеспечивающее полную автономность и возможность выработки чистой энергии даже в местах, где нет подключения к электросети", — подчеркнул производитель.

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