Более 100 метров в длину: представлена необычная солнечная панель-"гармошка" (видео)
Солнечная панель Nomad Energy Box может заменить или дополнить традиционный дизельный генератор, вырабатывая чистую энергии в местах без электросети.
Испанская компания Nomad Solar Energy запустила линейку контейнерных мобильных солнечных генераторов Nomad Energy Box, которые можно быстро развернуть практически в любой местности. Об этом пишет pv magazine.
Nomad Energy Box являет собой предварительно смонтированную солнечную панель, интегрированную в транспортный контейнер, который катится по земле на колесах. Система оснащена инвертором и рассчитана на развертывание и демонтаж в течение 3 часов.
Генератор выпускается в двух размерах: на 47 кВт с габаритами 3х112 метров и на 107 кВт с габаритами 6,1x112 метров. Обе панели можно разделить на секции длиной 56 метров вместо максимальных 112 метров. В разработке находятся еще два продукта: более крупный блок мощностью 220 кВт и еще один блок мощностью 107 кВт со встроенной батареей.
Компания утверждает, что для развертывания панелей не требуется никакой предварительной подготовки земли, разрешений или специализированной рабочей силы на месте. Сами контейнеры могут перевозиться как по суше, так и по морю.
Производитель позиционирует Nomad Energy Box как альтернативу традиционным дизельным генераторам. Кроме того, эти панели можно использовать в качестве дополнения к существующей, но нестабильной энергосети.
На сайте Nomad Solar Energy перечислены следующие потенциальные сферы применения Nomad Energy Box:
- строительство;
- оборона;
- добыча полезных ископаемых;
- водоснабжающие компании;
- гуманитарные миссии;
- телекоммуникации;
- промышленное производство;
- сельское хозяйство;
- винодельни.
"Nomad Energy Box — это инновационное решение, обеспечивающее полную автономность и возможность выработки чистой энергии даже в местах, где нет подключения к электросети", — подчеркнул производитель.
Напомним, швейцарская компания Climacy представила светопроницаемые солнечные панели CLI400M10, которые можно использовать для создания полупрозрачных крыш.
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