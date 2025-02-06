Понад 100 метрів завдовжки: представлено незвичайну сонячну панель-"гармошку" (відео)

Сонячна панель Nomad Energy Box може замінити або доповнити традиційний дизельний генератор, виробляючи чисту енергію в місцях без електромережі.

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Іспанська компанія Nomad Solar Energy запустила лінійку контейнерних мобільних сонячних генераторів Nomad Energy Box, які можна швидко розгорнути практично в будь-якій місцевості. Про це пише pv magazine.

Nomad Energy Box

Nomad Energy Box являє собою попередньо змонтовану сонячну панель, інтегровану в транспортний контейнер, який котиться по землі на колесах. Система оснащена інвертором і розрахована на розгортання і демонтаж протягом 3 годин.

Генератор випускається у двох розмірах: на 47 кВт з габаритами 3х112 метрів і на 107 кВт з габаритами 6,1x112 метрів. Обидві панелі можна розділити на секції довжиною 56 метрів замість максимальних 112 метрів. У розробці перебувають ще два продукти: більший блок потужністю 220 кВт і ще один блок потужністю 107 кВт із вбудованою батареєю.

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Компанія стверджує, що для розгортання панелей не потрібно ніякої попередньої підготовки землі, дозволів або спеціалізованої робочої сили на місці. Самі контейнери можуть перевозитися як сушею, так і морем.

Виробник позиціонує Nomad Energy Box як альтернативу традиційним дизельним генераторам. Крім того, ці панелі можна використовувати як доповнення до наявної, але нестабільної енергомережі.

На сайті Nomad Solar Energy перераховані такі потенційні сфери застосування Nomad Energy Box:

будівництво;

оборона;

видобуток корисних копалин;

водопостачальні компанії;

гуманітарні місії;

телекомунікації;

промислове виробництво;

сільське господарство;

виноробні.

"Nomad Energy Box — це інноваційне рішення, що забезпечує повну автономність і можливість вироблення чистої енергії навіть у місцях, де немає підключення до електромережі", — підкреслив виробник.

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