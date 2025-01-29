Генерують енергію і пропускають світло: створено прозорі сонячні панелі на 400 Вт

Двосторонні сонячні панелі CLI400M10 від Climacy можуть перетворити дахи, паркувальні навіси та ангари на джерела електрики.

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Швейцарська компанія Climacy представила світлопроникні сонячні панелі CLI400M10, які можна використовувати для створення напівпрозорих дахів. Про це пише портал pv magazine.

Повідомляється, що двосторонні безрамні панелі CLI400M10 мають потужність 400 Вт, ефективність 17,25% і прозорість 20%. Їхні габарити становлять 1,8x1,3 метра, а вага — 41,6 кілограма. Модулі здатні працювати за температур від -40 °C до 85 °C, а також витримувати механічне навантаження 5400 Па.

"Ці панелі покращують робоче середовище, покращуючи природне освітлення і створюючи більш комфортні умови для співробітників", — стверджують у Climacy.

За словами генерального директора компанії Сваті Растогі, CLI400M10 підходять для приміщень, яким потрібно більше природного світла, ніж дають змогу звичайні сонячні панелі. Приміром, нещодавно їх було встановлено на даху і фасаді майстерні, схожої на ангар, що належить швейцарській будівельній та інжиніринговій компанії Camandona.

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"Ми об'єднуємо інновації та дизайн, щоб перетворити дахи, паркувальні навіси та промислові приміщення на ефективні, стійкі джерела енергії. Наша запатентована технологія забезпечує безшовну інтеграцію і чудову продуктивність", — заявив Растогі.

Виробник також стверджує, що панелі CLI400M10 зберігають 88% своєї первісної продуктивності після закінчення 30-річного гарантійного терміну.

Нагадаємо, китайський стартап Mellow Energy оголосив про створення сонячної панелі ML-Flex, яка, за твердженням компанії, є "найбільшим у світі" гнучким перовскітним фотоелектричним модулем.

Також повідомлялося, що вчені з Німецького аерокосмічного центру запропонували використовувати сонячні панелі на каютах круїзних лайнерів для забезпечення електроенергією їхніх комунальних служб.