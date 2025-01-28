Знайдено незвичайний спосіб використання сонячних панелей: де їх хочуть розмістити

На думку дослідників, сонячні панелі потужністю 250 Вт і ефективністю 22% могли б забезпечувати енергією круїзні лайнери.

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Дослідницька група під керівництвом вчених з Німецького аерокосмічного центру (DLR) запропонувала використовувати фотоелектричні панелі на каютах круїзних лайнерів для забезпечення електроенергією їхніх комунальних служб. Про це пише pv magazine.

Згідно з проектом, на балконі кожної каюти встановлюються дві панелі потужністю 250 Вт і ефективністю 22%. Одна має бути вбудована в скляний бар'єр балкона під кутом 90 градусів, а інша прикріплена під кутом 30 градусів, під балконом і між палубами.

"Передбачувана низьковольтна розподільна мережа постійного струму заснована на двох рівнях напруги: 700 В і 350 В. Мережа 700 В, що починається від машинного відділення, вважається основним розподілом низької напруги і забезпечує живлення всіх пожежних зон на судні", — пояснили вчені.

Загалом учені запропонували три підходи до інтеграції сонячних панелей. Щоб знайти ідеальний варіант, вони змоделювали круїзи в Карибському морі і вздовж узбережжя Норвегії та Данії і представили характеристики системи.

У першому варіанті сонячні модулі безпосередньо під'єднані до мережі кабіни 48 В. Другий варіант передбачає підключення до розподільчої мережі 350 В. В останній версії панелі з'єднані з первинною мережею 700 В.

Схема мережі з фотоелектричними модулями, під'єднаними до розподільчої мережі 350 В Фото: DLR

Порівнявши всі варіанти, дослідники виявили, що третя конструкція має втрати перетворення на 2-3 % більші, ніж дві інші системи. Підключення до мережі кабіни виявилося найбезпечнішим, але також із найвищими витратами та зусиллями з обслуговування. Оскільки розподільна мережа 350 В була безпечнішою за пропозицію мережі 700 В, а також дешевшою та з меншими витратами на обслуговування, ніж система кабіни, її було визнано оптимальною.

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"Спостережувані ступені самодостатності в 45% для круїзу Карибським морем і 47% для круїзу Норвезьким морем вказують на значний потенціал для економії енергії. Якщо ці значення екстраполювати на все судно класу Helios, то в середньому можна буде заощадити 3,2 МВт-год і 3,8 МВт-год на день відповідно", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, китайський стартап Mellow Energy оголосив про створення сонячної панелі ML-Flex, назвавши її "найбільшим у світі" гнучким перовскітним фотоелектричним модулем.

Зі свого боку американська компанія Hylio розробила безпілотник AG-210, який може підвищити ефективність сонячних панелей, очищаючи їхню поверхню.