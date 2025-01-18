Сонячні панелі можуть стати ефективнішими за допомогою дронів: що вони роблять (відео)

Безпілотник AG-21 від Hylio може обслуговувати великі сонячні електростанції, очищаючи їх від пилу та інших забруднень.

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Американська компанія Hylio розробила безпілотник AG-210, який може підвищити ефективність сонячних панелей, очищаючи їхню поверхню. Про це пише портал Solar Power World.

Дрон Hylio AG-210

Як зазначають у виданні, для обслуговування великих сонячних станцій може знадобитися цілий штат персоналу, який би чистив панелі. Одне із завдань дрона Hylio — автоматизувати цей процес.

AG-210 являє собою невеликий і маневрений безпілотник, спочатку створений для розпилення гербіцидів на сільськогосподарських угіддях, де також розташовані сонячні панелі. Крім того, його можна використовувати для очищення панелей від пилу та інших забруднень, що запобігає зниженню вироблення енергії.

"AG-210 зробить управління сонячною фермою більш ефективним", — стверджує співзасновник і генеральний директор Hylio Артур Еріксон.

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За даними компанії, AG-210 може обробляти до 6 гектарів на годину. Дрон може працювати як в автономному, так і в ручному режимі управління. Фірмове програмне забезпечення Hylio дає змогу об'єднувати кілька таких безпілотників у рій. З однієї наземної станції можна керувати трьома БПЛА.

Розробники також оснастили дрон двома ширококутними радарами, вбудованою HD-камерою і резервними блоками GPS, щоб він міг виявляти й уникати перешкод у режимі реального часу.

Нагадаємо, вчені з Університету Йоганна Кеплера розробили перовскітні сонячні панелі з ефективністю 20,1%, після чого випробували їх на комерційному дроні.

Також повідомлялося, що компанія Jackery представила на виставці CES 2025 сонячну черепицю XBC з унікальним вигнутим на 150° дизайном і ефективністю понад 25%.