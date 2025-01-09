Легкі та ефективні: створено "літаючі" сонячні панелі, що в 20 разів тонші за волосину (фото)

Дослідники запустили ультратонкі сонячні елементи в повітря за допомогою невеликих квадрокоптерів, продемонструвавши їхню ефективність і стійкість.

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Учені з Університету Йоганна Кеплера (JKU) в Лінці розробили перовскітні сонячні панелі з ефективністю 20,1%, після чого випробували їх на комерційному дроні. Про це йдеться на офіційному сайті JKU.

У рамках новаторської ініціативи дослідникам з JKU вдалося розробити надлегкі квазі-2D перовскітні сонячні елементи з ефективністю 20,1%, безпрецедентною потужністю до 44 ват на грам і порівняно високим рівнем стабільності. Ці осередки у 20 разів тонші за людську волосину і можуть живити широкий спектр електроніки скрізь, де є світло.

Як зазначають у виданні, сонячні елементи з перовскіту, можуть стати ефективним рішенням для автономної генерації енергії протягом тривалих періодів часу. Традиційні джерела енергії або занадто габаритні, вимагають кабелів або стаціонарної зарядки, шкодять природі, або їхня щільність енергії занадто низька.

Дрони з перовскітними сонячними панелями Фото: Університет Йоганна Кеплера

"Легкі, адаптивні та високоефективні фотоелектричні елементи є ключем до розробки наступного покоління самодостатніх енергетичних систем", — зазначив один із провідних авторів дослідження Крістоф Путц.

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За словами вченого, ці сонячні елементи мають величезний потенціал для отримання енергії в аерокосмічній промисловості, а також можуть широко застосовуватися в різній дрібній електроніці.

Щоб продемонструвати можливості своєї нової технології, вчені оснастили комерційний дрон-квадрокоптер розміром з долоню новими сонячними елементами. Двадцять чотири елементи були безшовно інтегровані в раму дрона, складаючи всього 1/400 його загальної ваги. За рахунок цього БПЛА змогли працювати автономно, отримуючи енергію без дротового заряджання.

Дрон із перовскітними сонячними панелями Фото: Університет Йоганна Кеплера

У JKU наголосили, що нова технологія може потенційно використовуватися в пошуково-рятувальних операціях, великомасштабному картографуванні, генерації сонячної енергії в космосі та дослідженні Сонячної системи.

Нагадаємо, дослідники з Массачусетського технологічного інституту в США розробили фотоелектричний "папір", який можна наносити на будь-яку поверхню, що отримує сонячне світло.

Також повідомлялося, що американська компанія Jackery представила на виставці CES 2025 сонячну черепицю XBC з унікальним вигнутим на 150° дизайном і ефективністю понад 25%.