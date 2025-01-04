Будь-яку поверхню можна буде перетворити на сонячну панель: що придумали вчені

Легкий "папір" тонший за людську волосину і забезпечує у 18 разів більше енергії на одиницю ваги, ніж звичайні фотоелементи.

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У MIT (Массачусетський технологічний інститут, США) розробили фотоелектричний "папір", який можна наносити на будь-яку поверхню, що отримує сонячне світло. Таким чином, будь-яка поверхня буде перетворена на генератор сонячної енергії, пише eldiario24.com.

"Папір", який також називають сонячним "килимом", тонший за людську волосину і забезпечує у 18 разів більше енергії на одиницю ваги, ніж звичайні фотоелементи. Цей матеріал можна наносити на дахи для постачання відновлюваної енергії. Однією з головних переваг фотоелектричного "паперу" є його легкість, що означає, що його можна використовувати в умовах, де вага звичайних сонячних установок була б проблемою.

Матеріал також можна застосовувати для вітрил на човнах, крил дронів, наметів і сотень інших варіантів. Його можна використовувати в менших масштабах — на фасадах, балконах. Сонячний "папір" може бути особливо ефективним у сільській місцевості або віддалених районах, де інші форми генерації або постачання електроенергії скрутні.

Дослідники MIT вкрили пластиковий лист шаром парилену завтовшки всього в кілька мікрометрів. Він забезпечує електроізоляцію і захищає від корозії, викликаної вологою або хімікатами. Потім команда помістила низку шарів сонячних елементів на лист парилену, використовуючи друковане чорнило з різних матеріалів. Уся структура має товщину всього 2-3 мікрометри. Краї матеріалу склеїли, щоб запечатати шари, і нанесли його на міцну, легку тканину, яку потім зняли, перенісши сонячні модулі на поверхню тканини.

Метрики, що використовуються для оцінки нової технології сонячних елементів, зазвичай обмежуються їхньою ефективністю перетворення енергії та їхньою вартістю в доларах за ват. Не менш важлива інтегрованість — легкість, з якою нова технологія може бути адаптована, пояснили розробники.

Раніше ми писали, що новий елемент підвищує ефективність сонячних панелей. Під час випробувань панель витримала 72 при температурі 85 градусів Цельсія і зберегла високу продуктивність.