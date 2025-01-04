Любую поверхность можно будет превратить в солнечную панель: что придумали ученые

Легкая "бумага" тоньше человеческого волоса и обеспечивает в 18 раз больше энергии на единицу веса, чем обычные фотоэлементы.

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В MIT (Массачусетский технологический институт, США) разработали фотоэлектрическую "бумагу", которую можно наносить на любую поверхность, получающую солнечный свет. Таким образом, любая поверхность будет превращена в генератор солнечной энергии, пишет eldiario24.com.

"Бумага", которую также называют солнечным "ковром", тоньше человеческого волоса и обеспечивает в 18 раз больше энергии на единицу веса, чем обычные фотоэлементы. Этот материал можно наносить на крыши для поставки возобновляемой энергии. Одним из главных преимуществ фотоэлектрической "бумаги" является ее легкость, что означает, что ее можно использовать в условиях, где вес обычных солнечных установок был бы проблемой.

Материал также можно применять для парусов на лодках, крыльев дронов, палаток и сотен других вариантов. Его можно использовать в меньших масштабах — на фасадах, балконах. Солнечная "бумага" может быть особенно эффективна в сельской местности или отдаленных районах, где другие формы генерации или поставки электроэнергии затруднительны.

Исследователи MIT покрыли пластиковый лист слоем парилена толщиной всего в несколько микрометров. Он обеспечивает электроизоляцию и защищает от коррозии, вызванной влагой или химикатами. Затем команда поместила ряд слоев солнечных элементов на лист парилена, используя печатные чернила из различных материалов. Вся структура имеет толщину всего 2-3 микрометра. Края материала склеили, чтобы запечатать слои, и нанесли его на прочную, легкую ткань, которую затем сняли, перенеся солнечные модули на поверхность ткани.

Метрики, используемые для оценки новой технологии солнечных элементов, обычно ограничиваются их эффективностью преобразования энергии и их стоимостью в долларах за ватт. Не менее важна интегрируемость — легкость, с которой новая технология может быть адаптирована, пояснили разработчики.

Ранее мы писали, что новый элемент повышает эффективность солнечных панелей. Во время испытаний панель выдержала 72 при температуре 85 градусов Цельсия и сохранила высокую производительность.