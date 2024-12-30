Кремний уходит в прошлое: новый элемент повышает эффективность солнечных панелей

Во время испытаний панель выдержала 72 при температуре 85 градусов Цельсия и сохранила высокую производительность.

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Исследователи из Института науки и технологий Тегу Кенбук в Южной Корее разработали новую технологию, которая должна значительно повысить эффективность солнечных панелей следующего поколения с помощью нового элемента. Об этом стало известно сайту The Cool Down.

Ученые ввели водородный связующий элемент в ячейки перовскита, который повысил стабильность и срок службы. Во время испытаний панель из нового материала провела 72 дня при температуре 85 градусов Цельсия и сохранила 98% первоначальной производительности. Дополнительная стабильность также обеспечила неплохой прирост эффективности преобразования энергии с 22,61% до 24,31%.

"Мы считаем, что эта добавка сыграет решающую роль в преодолении проблемы термической нестабильности, которую необходимо решить для коммерциализации солнечных элементов", — прокомментировал профессор Чхве Джонг-Ми.

Солнечные панели, которые мы видим сегодня, сделаны из кремния. Долгие годы перовскит считается перспективным материалом, который может улучшить работу солнечных панелей. Он захватывает энергию из другой части светового спектра и дешевле в производстве.

Самое интересное в перовските то, что это не цельный материал, а несколько элементов, соединенных на молекулярном уровне. Существует перовскит естественного происхождения, но элементы в нем можно заменять на те, которые лучше подходят для производства энергии. Кремний же не обладает такой гибкостью.

Одним из недостатков, мешающих масовому внедрению солнечных панелей из перовскита, является его тенденция к распаду со временем, особенно при высоких температурах. А ведь лучше всего энергия вырабатывается в жаркое время года и под прямыми солнечными лучами.

Как считают аналитики, даже с водородной добавкой потребуется в лучшем случае несколько лет, чтобы перовскитные солнечные модули поступили в продажу. Пока же они редко выходят за пределы исследовательских лабораторий.

Ранее ученые из Австралии открыли новый материал для солнечных панелей — халькогенидный перовскит. Технология может в перспективе повысить эффективность производства электроэнергии до 38%.

До этого в США представили защитное покрытие для перовскитных солнечных элементов, которое продлевает срок их службы в три раза. Они добавили стабильные молекулы амидия.