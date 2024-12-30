Кремній відходить у минуле: новий елемент підвищує ефективність сонячних панелей

Під час випробувань панель витримала 72 за температури 85 градусів Цельсія і зберегла високу продуктивність.

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Дослідники з Інституту науки і технологій Тегу Кенбук у Південній Кореї розробили нову технологію, яка має значно підвищити ефективність сонячних панелей наступного покоління за допомогою нового елемента. Про це стало відомо сайту The Cool Down.

Вчені ввели водневий сполучний елемент в осередки перовскита, який підвищив стабільність і термін служби. Під час випробувань панель з нового матеріалу провела 72 дні при температурі 85 градусів Цельсія і зберегла 98% початкової продуктивності. Додаткова стабільність також забезпечила непоганий приріст ефективності перетворення енергії з 22,61% до 24,31%.

"Ми вважаємо, що ця добавка відіграє вирішальну роль у подоланні проблеми термічної нестабільності, яку необхідно вирішити для комерціалізації сонячних елементів", — прокоментував професор Чхве Джонг-Мі.

Сонячні панелі, які ми бачимо сьогодні, зроблені з кремнію. Довгі роки перовскіт вважається перспективним матеріалом, який може поліпшити роботу сонячних панелей. Він захоплює енергію з іншої частини світлового спектра і дешевший у виробництві.

Найцікавіше в перовскіті те, що це не цілісний матеріал, а кілька елементів, з'єднаних на молекулярному рівні. Існує перовскіт природного походження, але елементи в ньому можна замінювати на ті, які краще підходять для виробництва енергії. Кремній же не має такої гнучкості.

Одним із недоліків, що заважають масовому впровадженню сонячних панелей з перовскіту, є його тенденція до розпаду з часом, особливо за високих температур. Але ж найкраще енергія виробляється в спекотну пору року і під прямими сонячними променями.

Як вважають аналітики, навіть з водневою добавкою знадобиться в кращому разі кілька років, щоб перовскітні сонячні модулі надійшли в продаж. Поки ж вони рідко виходять за межі дослідницьких лабораторій.

Раніше вчені з Австралії відкрили новий матеріал для сонячних панелей — халькогенідний перовскит. Технологія може в перспективі підвищити ефективність виробництва електроенергії до 38%.

До цього в США представили захисне покриття для перовскітних сонячних елементів, яке подовжує термін їхньої служби втричі. Вони додали стабільні молекули амідію.