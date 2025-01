Найбільшу у світі гідроакумулюючу електростанцію запустили в Китаї: як працює

Станція розрахована на вироблення 6,61 ТВт*год на рік при споживанні 8,71 ТВт*год електроенергії для перекачування, вона посилить енергосистему Китаю.

У Китаї 31 грудня запустили найбільшу у світі гідроакумулюючу електростанцію "Феннін", розташовану в повіті Феннін провінції Хебей, недалеко від Пекіна і Тяньцзіня. Подробиці стали відомі сайту ESS News.

Гідроакумулювальна електростанція зберігає енергію у формі гравітаційної потенційної енергії води, перекачуваної з резервуару з нижчою висотою на вищу. Її можна використовувати для балансування навантаження в електричній системі.

Передова конструкція "Феннін" включає верхній резервуар ємністю 45,04 млн кубометрів і нижній ємністю 71,56 млн кубометрів. При повному завантаженні верхній резервуар може зберігати достатньо енергії для живлення станції на повну потужність протягом 10,8 годин, що еквівалентно майже 40 ГВт*год. Це робить "Феннін" найзначнішим гідроакумулюючим підприємством у Північному Китаї з погляду балансування виробництва відновлюваної енергії.

На станції встановлено 12 реверсивних насосно-турбінних агрегатів потужністю 300 МВт кожен, зокрема два регульованих агрегати, що доводить загальну встановлену потужність до 3,6 ГВт. Вона розрахована на вироблення 6,61 ТВт*год на рік при споживанні 8,71 ТВт*год електроенергії для перекачування і підключається до електромережі Північного Китаю через чотири лінії електропередачі напругою 500 кВ.

Однією з визначних особливостей заводу є його підземна електростанція, найбільша у своєму роді у світі. Об'єкт простягається на 414 метрів завдовжки, 54,5 метра заввишки та 25 метрів завширшки. Крім того, допоміжна інфраструктура включає 190 підземних тунелів протяжністю понад 50 кілометрів.

На станції використовується передова технологія насос-турбіна зі змінною швидкістю, що дає змогу гнучко регулювати навантаження під час операцій з перекачування і швидше реагувати на частоту. Ці вдосконалення підвищують здатність станції керувати переривчастістю поновлюваних джерел енергії, таких як вітер і сонце. За словами розробників, станція під'єднана до гнучкої мережі постійного струму (DC) і підтримує багатоенергетичну комплементарність, знижуючи вплив коливань поставок відновлюваної енергії на загальну зовнішню мережу.

Проєкт, розроблений State Grid Xinyuan Group Co., Ltd., дочірньою компанією State Grid Corporation of China, залучив інвестиції в розмірі 19,24 млрд юанів (2,6 млрд доларів США). Будівництво почалося в травні 2013 року і тривало 11 років. Станція покликана підтримувати вітрову та сонячну ферму потужністю 10 ГВт у Чжанцзякоу, що розташована неподалік.

Китай став світовим лідером у галузі технології гідроакумулювання, яка є найбільш зрілим рішенням для великомасштабного довгострокового зберігання енергії. До кінця 2024 року Державна електромережева корпорація Китаю мала 40,56 ГВт діючих потужностей гідроакумулювання, а ще 53,48 ГВт перебували в стадії будівництва. Оскільки Китай продовжує розширювати свої потужності відновлюваної енергетики, очікується, що проєкти гідроакумулювання, такі як Fengning, відіграватимуть вирішальну роль у стабілізації мережі та максимальному використанні чистої енергії.

Раніше писали про будівництво в Китаї найбільшої гідроелектростанції на річці Ярлунг-Цангпо в Тибеті. Передбачається, що вона вироблятиме до 3 млрд кВт*год на рік.