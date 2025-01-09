Вибір на користь Китаю: Сербія раптово розірвала низку військових угод із Росією

За словами начальника Генштабу Мілана Мойсіловіча, Белград уже придбав у китайців систему ППО FK-3 як заміну російських комплексів С-400. Вона забезпечує багаторівневий захист від повітряних загроз і відрізняється стійкістю до РЕБ.

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Сербія зробила рішучий геополітичний крок, заморозивши низку військових угод з Росією і відклавши реалізацію інших. Цей крок підкреслює різке зрушення у військовій стратегії Белграда, викликане тиском Заходу. Про це 8 січня повідомив начальник Генерального штабу Сербії генерал Мілан Мойсіловіч в інтерв'ю виданню Evening News.

На тлі міжнародних санкцій і дедалі більшої ізоляції Росії, Сербія натрапила на труднощі в постачанні російської зброї. Генерал Мойсіловіч визнав, що нові військові контракти реалізувати "практично неможливо".

"Що стосується постачання нового озброєння з РФ, то наразі це практично неможливо. Ми намагаємося знайти спосіб виходу з нової ситуації дипломатичними засобами. Ми розірвали деякі угоди та відклали інші в надії, що ситуація в міжнародних відносинах на глобальному рівні нормалізується і дасть змогу їх реалізувати", — сказав генерал.

Раніше Сербії вдавалося обходити обмеження, використовуючи ліцензійне виробництво і забезпечуючи запчастинами наявне озброєння. Однак зміни в геополітичній ситуації змушують країну шукати альтернативи, додав воєначальник.

Начальник Генштабу Сербії генерал Мілан Мойсіловіч Фото: З відкритих джерел

Наприклад, Сербія вже почала співпрацю з Китаєм, придбавши систему ППО FK-3 як заміну російських комплексів С-400. Ця високотехнологічна система забезпечує багаторівневий захист від повітряних загроз, включно з крилатими ракетами й літаками, а також відрізняється стійкістю до радіоелектронної боротьби. Так здатність FK-3 нейтралізувати сучасні загрози робить її важливим елементом нової оборонної стратегії Сербії.

Белград на двох стільцях

Коментуючи слова Мойсіловіча, деякі аналітики припустили, що ситуація з відмовою від військових контрактів із РФ була підігріта скандалом із постачаннями в Україну сербських боєприпасів через треті країни на суму 800 млн євро. Це рішення викликало суперечки всередині країни, оскільки Сербія довгий час дотримувалася політики нейтралітету.

З огляду на це цей вимушений крок свідчить про прагнення Белграда зберегти стабільні відносини із Заходом, що ускладнює його традиційні зв'язки з Москвою.

Крім військового співробітництва, змін зазнають і економічні відносини двох країн. Попри те, що у 2022 році обсяг двосторонньої торгівлі сягнув 4,28 млрд доларів, санкції призвели до скорочення імпорту російської продукції у 2023 році. Це змусило Белград шукати альтернативні рішення.

Водночас Сербія продовжує переговори з "Газпромом" про продовження контракту на постачання газу. Однак скорочення постачань у квітні 2024 року демонструє вразливість енергетичної стратегії країни, тому Белград стикається з необхідністю диверсифікувати джерела енергії, щоб знизити залежність від Москви.

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Раніше повідомлялося, що за підрахунками Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SPIRI), експорт озброєнь Росії обвалився на 53% у 2019-2023 роках, як порівняти з попереднім п'ятирічним періодом.