Выбор в пользу Китая: Сербия внезапно расторгла ряд военных сделок с Россией

По словам начальника Генштаба Милана Мойсиловича, Белград уже приобрел у китайцев систему ПВО FK-3 в качестве замены российских комплексов С-400. Она обеспечивает многоуровневую защиту от воздушных угроз и отличается устойчивостью к РЭБ.

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Сербия сделала решительный геополитический шаг, заморозив ряд военных соглашений с Россией и отложив реализацию других. Этот шаг подчеркивает резкий сдвиг в военной стратегии Белграда, вызванный давлением Запада. Об этом 8 января сообщил начальник Генерального штаба Сербии генерал Милан Мойсилович в интервью изданию Evening News.

На фоне международных санкций и растущей изоляции России, Сербия столкнулась с трудностями в поставках российского оружия. Генерал Мойсилович признал, что новые военные контракты реализовать "практически невозможно".

"Что касается поставок нового вооружения из РФ, то на данный момент это практически невозможно. Мы пытаемся найти способ выхода из новой ситуации дипломатическими средствами. Мы расторгли некоторые соглашения и отложили другие в надежде, что ситуация в международных отношениях на глобальном уровне нормализуется и позволит их реализовать", — сказал генерал.

Ранее Сербии удавалось обходить ограничения, используя лицензионное производство и обеспечивая запчастями имеющееся вооружение. Однако изменения в геополитической ситуации вынуждают страну искать альтернативы, добавил военачальник.

Начальник Генштаба Сербии генерал Милан Мойсилович Фото: Из открытых источников

Например, Сербия уже начала сотрудничество с Китаем, приобретя систему ПВО FK-3 в качестве замены российских комплексов С-400. Эта высокотехнологичная система обеспечивает многоуровневую защиту от воздушных угроз, включая крылатые ракеты и самолеты, а также отличается устойчивостью к радиоэлектронной борьбе. Таким образом способность FK-3 нейтрализовать современные угрозы делает ее важным элементом новой оборонной стратегии Сербии.

Белград на двух стульях

Комментируя слова Мойсиловича некоторые аналитики предположили, что ситуация с отказом от военных контрактов с РФ была подогрета скандалом с поставками в Украину сербских боеприпасов через третьи страны на сумму 800 млн евро. Это решение вызвало споры внутри страны, так как Сербия долгое время придерживалась политики нейтралитета.

Исходя из этого этот вынужденный шаг свидетельствует о стремлении Белграда сохранить стабильные отношения с Западом, что усложняет его традиционные связи с Москвой.

Кроме военного сотрудничества изменения претерпевает и экономические отношения двух стран. Несмотря на то, что в 2022 году объем двусторонней торговли достиг 4,28 млрд долларов, санкции привели к сокращению импорта российской продукции в 2023 году. Это вынудило Белград искать альтернативные решения.

В то же время Сербия продолжает переговоры с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа. Однако сокращение поставок в апреле 2024 года демонстрирует уязвимость энергетической стратегии страны, поэтому Белград сталкивается с необходимостью диверсифицировать источники энергии, чтобы снизить зависимость от Москвы.

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Ранее сообщалось, что по подсчетам Стокгольмского института исследования проблем мира (SPIRI), экспорт вооружений России обвалился на 53% в 2019–2023 годах по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.