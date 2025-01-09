Для подолання страхів: компанія в Китаї змусила співробітників ковтати вогонь (відео)

Жінці було страшно ковтати вогонь, але ще страшніше було втратити роботу. Таку неоднозначну практику "згуртування колективу" практикують багато китайських компаній.

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Одна з освітніх компаній у Китаї зазнала критики за те, що під час тімбілдингу зажадала від співробітників "ковтати вогонь", заявивши, що це нібито допоможе їм подолати страх і набути впевненості в собі. Про це пише South China Morning Post.

Одна зі співробітниць компанії розповіла, що під час дій зі згуртування колективу, колеги мали покласти до рота палаючу вату. Дівчина не хотіла приєднуватися до процесу ковтання вогню, але підкорилася, оскільки боялася втратити роботу.

У цьому тімбілдингу взяли участь 60 осіб, розділених на шість груп. Метою заходу було показати керівництву компанії рішучість її працівників, які націлені виключно на перемогу. Однак співробітниця компанії, в якій вона пропрацювала близько року, заявила, що їй було страшно, а сам процес був принизливим.

Як зазначається, багато китайських компаній використовують метод "ковтання вогню" для згуртування колективу, стверджуючи, що це підвищує впевненість у собі, допомагає подолати страх і розкриває потенціал. Водночас, згідно із законодавством КНР, компанії, які застосовують необґрунтовані практики, що порушують права співробітників, зобов'язані відшкодувати завдані збитки.

SCMP пише, що повідомлення про жорстоке поводження зі співробітниками під час заходів зі згуртування колективу надходять з усього Китаю. Одна з компаній на південному заході країни змусила працівників, які програли, повзти по вулиці пізно вночі. До цього фірма на сході Китаю змусила своїх співробітників цілувати сміттєві баки і обіймати незнайомців на публіці, щоб підвищити їхню сміливість. Крім того, співробітникам однієї з корпорацій доводилося стояти на висоті понад два метри, заплющувати очі та падати спиною назад, довіряючи колегам, що їх спіймають.

Нагадаємо, у міському окрузі Баодін у китайській провінції Хебейв уже понад сім років будують район Сюн'ань. Він розрахований на п'ять мільйонів жителів і має "розвантажити" Пекін.

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