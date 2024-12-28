Мегаполіс майбутнього: у найбільшому місті світу деякі люди ніколи не бачили сонця

Місцеві жителі називають місто "футуристичним кошмаром", а його вигляд нагадує сцени з фільму "Той, хто біжить по лезу".

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Мегаполіси, де жителі переміщаються від дому до роботи, не піднімаючись на рівень землі, звучать як сюжет наукової фантастики. Однак у Чунціні, місті на південному заході Китаю, це вже реальність. Це найбільше місто світу за чисельністю населення, де проживає 32 мільйони людей, вражає своєю унікальною міською структурою. Про це пише The Mirror.

Чунцін займає територію розміром з Австрію і поєднує багаторівневі автомагістралі, монорейкову систему, що проходить через житлові квартали, і горизонт, усипаний хмарочосами. Місцеві жителі називають місто "футуристичним кошмаром", а його вигляд нагадує сцени з фільму "Той, хто біжить по лезу".

Блогер Джексон Лу описує, як життя в Чунціні проходить на різних рівнях. Він живе на 18-му поверсі, а на роботу добирається, спускаючись на 12-й, де розташована станція метро.

"Сонячне світло — це розкіш для тих, хто живе на нижніх рівнях", — розповідає він.

Ілюстративне фото Фото: Travel2Next

Метро в місті — це монорейкова система, яка проходить прямо через будівлі, з'єднуючи їх на висоті.

Автобуси в Чунціні курсують вузькими естакадами, які підносяться на висоті 20 поверхів. Дороги міста являють собою складну мережу спіралей і мостів, роблячи пересування мегаполісом одночасно дивовижним і складним.

Місто стикається з унікальними погодними умовами. У вересні цього року Чунцин пережив небувалу спеку з температурами до 40 градусів Цельсія. Щоб охолодити вулиці, влада випустила близько 200 ракет з йодистим сріблом для виклику дощу. Однак експеримент призвів до несподіваного ефекту: сильні вітри підняли спідню білизну з міських балконів, спричинивши "кризу спідньої білизни".

Ілюстративне фото Фото: Britannica

До 1997 року Чунцин був просто великим містом на південному заході Китаю. Однак, завдяки рішенню уряду об'єднати його з сусідніми районами, він став найбільшим містом у світі за площею і населенням. Сьогодні Чунцин уособлює собою унікальний приклад урбанізації та демонструє, як футуристична архітектура може співіснувати з повсякденними викликами й курйозами.

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