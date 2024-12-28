Мегаполис будущего: в крупнейшем городе мира некоторые люди никогда не видели солнца

Местные жители называют город "футуристическим кошмаром", а его облик напоминает сцены из фильма "Бегущий по лезвию".

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Мегаполисы, где жители перемещаются от дома до работы, не поднимаясь на уровень земли, звучат как сюжет научной фантастики. Однако в Чунцине, городе на юго-западе Китая, это уже реальность. Этот самый большой город мира по численности населения, где проживает 32 миллиона человек, поражает своей уникальной городской структурой. Об этом пишет The Mirror.

Чунцин занимает территорию размером с Австрию и сочетает многоуровневые автомагистрали, монорельсовую систему, проходящую через жилые кварталы, и горизонт, усыпанный небоскребами. Местные жители называют город "футуристическим кошмаром", а его облик напоминает сцены из фильма "Бегущий по лезвию".

Блогер Джексон Лу описывает, как жизнь в Чунцине проходит на разных уровнях. Он живет на 18-м этаже, а на работу добирается, спускаясь на 12-й, где находится станция метро.

"Солнечный свет — это роскошь для тех, кто живет на нижних уровнях", — рассказывает он.

Иллюстративное фото Фото: Travel2Next

Метро в городе — это монорельсовая система, которая проходит прямо через здания, соединяя их на высоте.

Автобусы в Чунцине курсируют по узким эстакадам, которые возвышаются на высоте 20 этажей. Дороги города представляют собой сложную сеть спиралей и мостов, делая передвижение по мегаполису одновременно удивительным и сложным.

Город сталкивается с уникальными погодными условиями. В сентябре этого года Чунцин пережил небывалую жару с температурами до 40 градусов Цельсия. Чтобы охладить улицы, власти выпустили около 200 ракет с йодистым серебром для вызова дождя. Однако эксперимент привел к неожиданному эффекту: сильные ветра подняли нижнее белье с городских балконов, вызвав "кризис нижнего белья".

Иллюстративное фото Фото: Britannica

До 1997 года Чунцин был просто крупным городом на юго-западе Китая. Однако, благодаря решению правительства объединить его с соседними районами, он стал крупнейшим городом в мире по площади и населению. Сегодня Чунцин олицетворяет собой уникальный пример урбанизации и демонстрирует, как футуристическая архитектура может сосуществовать с повседневными вызовами и курьезами.

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