Для преодоления страхов: компания в Китае заставила сотрудников глотать огонь (видео)

Женщине было страшно глотать огонь, но ее страшнее было потерять работу. Такую неоднозначную практику "сплочения коллектива" практикуют многие китайские компании.

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Одна из образовательных компаний в Китае подверглась критике за то, что во время тимбилдинга потребовала от сотрудников "глотать огонь", заявив, что это якобы поможет им преодолеть страх и обрести уверенность в себе. Об этом пишет South China Morning Post.

Одна из сотрудниц компании рассказала, что во время действий по сплочению коллектива, коллеги должны были положить в рот горящую вату. Девушка не хотела присоединяться к процессу глотания огня, но подчинилась, поскольку боялась потерять работу.

В данном тимбилдинге приняли участие 60 человек, разделенных на шесть групп. Целью мероприятия было показать руководству компании решимость ее работников, которые нацелены исключительно на победу. Однако сотрудница компании, в которой она проработала около года, заявила, что ей было страшно, а сам процесс был унизительным.

Как отмечается, многие китайские компании используют метод "глотания огня" для сплочения коллектива, утверждая, что это повышает уверенность в себе, помогает преодолеть страх и раскрывает потенциал. В то же время, согласно законодательству КНР, компании, которые применяют необоснованные практики, нарушающие права сотрудников, обязаны возместить причиненный ущерб.

SCMP пишет, что сообщения о жестоком обращении с сотрудниками во время мероприятий по сплочению коллектива поступают со всего Китая. Одна из компаний на юго-западе страны заставила проигравших работников ползти по улице поздно ночью. До этого фирма на востоке Китая заставила своих сотрудников целовать мусорные баки и обнимать незнакомцев на публике, чтобы повысить их смелость. Кроме того, сотрудникам одной из корпораций приходилось стоять на высоте более двух метров, закрывать глаза и падать спиной назад, доверяя коллегам, что их поймают.

Напомним, в городском округе Баодин в китайской провинции Хэбэйв уже более семи лет строят район Сюнъань. Он рассчитан на пять миллионов жителей и должен "разгрузить" Пекин.

Также Фокус писал, что город Чунцин, где проживает 32 миллиона человек, поражает своей уникальной структурой. В этом крупнейшем городе мира некоторые люди никогда не видели солнца.