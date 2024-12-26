Опасное развлечение: девушка пострадала, пытаясь заморозить горячую воду в воздухе (видео)

Молодая китаянка Цзян Ну получила ожоги, пытаясь повторить популярный трюк с горячей водой выйдя на мороз. Однако эксперимент пошел не по плану.

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Популярный в интернете зимний трюк, при котором горячая вода при броске в морозный воздух мгновенно превращается в туман, обернулся для молодой китаянки серьезной травмой. Жительница провинции Хэйлунцзян (Китай), 20-летняя Цзян Ну, получила ожоги второй степени, пытаясь воспроизвести эффектное видео, которое она ранее увидела в социальных сетях. Об этом пишет Oddity Central.

Цзян отправилась на улицу холодной ночью с температурой около -20°C с чайником горячей воды и попросила своего парня снять процесс на камеру. Однако эксперимент пошел не по плану. Вместо того чтобы образовать лед в воздухе, горячая вода попала девушке на голову, вызвав сильную боль и ожоги.

На видеозаписи, ставшей вирусной в китайских соцсетях, видно, как Цзян падает от боли, а ее партнер бросается к ней на помощь. Пострадавшую срочно доставили в больницу, где ей оказали первую помощь и обработали ожоги. К счастью, Цзян успела приложить холодный компресс, что помогло избежать более серьезных последствий.

Несмотря на травму, девушка не оставила попытки повторить трюк. На следующую ночь она снова взяла чайник с горячей водой, но на этот раз предусмотрительно надела толстый капюшон, чтобы защитить голову. Результат вновь оказался далек от ожиданий, но повторных ожогов удалось избежать.

Эксперты напоминают, что для успешного выполнения трюка с горячей водой и морозом температура должна быть значительно ниже – около -30°C. Кроме того, важно соблюдать меры предосторожности и избегать контакта горячей воды с телом.

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