Подросток из-за редкого заболевания не может провести Рождество с семьей (фото)

С раннего возраста Грейсон Уитакер чувствует сильное раздражение и гнев, когда слышит звуки дыхания, сопения или жевания. Каждый год на Рождество он уходит в свою комнату, чтобы избежать эмоций, которые у него вызывает шум за семейным столом.

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19-летний Грейсон Уитакер из Лидса (Великобритания), страдающий мизофонией — редким расстройством, вызывающим острые эмоциональные реакции на повседневные звуки, такие как жевание или зевота, — рассказал, как это состояние лишило его возможности наслаждаться рождественскими праздниками с семьей. Об этом пишет What's the Jam.

С детства парень испытывает сильный гнев из-за звуков дыхания, сопения и жевания. Каждый год на Рождество он вынужден изолироваться в своей комнате, чтобы избежать ярости, вызванной шумом семейного ужина.

"У меня никогда не было рождественского ужина с семьей, поэтому у меня нет таких приятных воспоминаний. Меня переполняет ярость, но я не хочу вымещать ее на близких, поэтому ухожу в свою комнату. Это всегда расстраивало моих родителей, и я думаю, что это их сломило", — поделился Грейсон.

С детства парень испытывает сильный гнев из-за звуков дыхания, сопения и жевания Фото: Jam Press

Чтобы справиться с ежедневным дискомфортом, Грейсон съехал из дома родителей, 51-летнего Алекса и 54-летней Доун, и переехал к своей 21-летней партнерше Бет. Теперь у него есть отдельная комната, где он может наслаждаться тишиной.

Подросток вспомнил, как в детстве ему приходилось выходить из комнаты каждый раз, когда отец фыркал или издавал другие раздражающие звуки. Родители долгое время не понимали его состояния и считали поведение сына невоспитанным. Диагноз был установлен только спустя годы, когда Грейсон начал обращаться к врачам и терапевтам.

Издание отмечает, что несмотря на попытки лечения, включая частную терапию, гипноз и занятия спортом, эффективного метода справиться с мизофонией пока не найдено.

"Гипноз помог на несколько месяцев, но затем приступы вернулись. Никто не знает, как лечить мизофонию", — рассказывает Грейсон.

Из-за заболевания подросток был вынужден бросить школу в девятом классе Фото: Jam Press

Из-за заболевания подросток был вынужден бросить школу в девятом классе. Он изолировал себя на пять лет, проводя время в своей комнате, где учился наслаждаться одиночеством.

Теперь Грейсон работает менеджером смены в McDonald’s, где шум ресторана помогает заглушать раздражающие звуки. Он активно делится своей историей, чтобы повысить осведомленность об этой проблеме.

"Некоторые люди считают, что я все выдумал, чтобы получить пособие. Это обидно. Надеюсь, однажды мне удастся справиться с этим и провести Рождество вместе с семьей и партнером", — говорит он.

Ранее Фокус сообщал, что модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин. Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.

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