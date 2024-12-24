Підліток через рідкісне захворювання не може провести Різдво з родиною (фото)

З раннього віку Грейсон Вітакер відчуває сильне роздратування і гнів, коли чує звуки дихання, сопіння або жування. Щороку на Різдво він іде у свою кімнату, щоб уникнути емоцій, які в нього викликає шум за сімейним столом.

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19-річний Грейсон Вітакер з Лідса (Велика Британія), що страждає на мізофонію — рідкісний розлад, який спричиняє гострі емоційні реакції на повсякденні звуки, як-от жування або позіхання, — розповів, як цей стан позбавив його можливості насолоджуватися різдвяними святами з сім'єю. Про це пише What's the Jam.

З дитинства хлопець відчуває сильний гнів через звуки дихання, сопіння і жування. Щороку на Різдво він змушений ізолюватися у своїй кімнаті, щоб уникнути люті, викликаної шумом сімейної вечері.

"У мене ніколи не було різдвяної вечері з сім'єю, тому в мене немає таких приємних спогадів. Мене переповнює лють, але я не хочу зганяти її на близьких, тому йду до своєї кімнати. Це завжди засмучувало моїх батьків, і я думаю, що це їх зламало", — поділився Грейсон.

З дитинства хлопець відчуває сильний гнів через звуки дихання, сопіння і жування Фото: Jam Press

Щоб впоратися зі щоденним дискомфортом, Грейсон з'їхав з дому батьків, 51-річного Алекса і 54-річної Доун, і переїхав до своєї 21-річної партнерки Бет. Тепер у нього є окрема кімната, де він може насолоджуватися тишею.

Підліток пригадав, як у дитинстві йому доводилося виходити з кімнати щоразу, коли батько фиркав або видавав інші дратівливі звуки. Батьки довгий час не розуміли його стану і вважали поведінку сина невихованою. Діагноз був встановлений тільки через роки, коли Грейсон почав звертатися до лікарів і терапевтів.

Видання зазначає, що попри спроби лікування, включно з приватною терапією, гіпнозом і заняттями спортом, ефективного методу впоратися з мізофонією поки не знайдено.

"Гіпноз допоміг на кілька місяців, але потім напади повернулися. Ніхто не знає, як лікувати мізофонію", — розповідає Грейсон.

Через захворювання підліток був змушений кинути школу в дев'ятому класі Фото: Jam Press

Через захворювання підліток був змушений кинути школу в дев'ятому класі. Він ізолював себе на п'ять років, проводячи час у своїй кімнаті, де вчився насолоджуватися самотністю.

Тепер Грейсон працює менеджером зміни в McDonald's, де шум ресторану допомагає заглушати дратівливі звуки. Він активно ділиться своєю історією, щоб підвищити обізнаність про цю проблему.

"Деякі люди вважають, що я все вигадав, щоб отримати допомогу. Це прикро. Сподіваюся, одного разу мені вдасться впоратися з цим і провести Різдво разом із сім'єю та партнером", — каже він.

Раніше Фокус повідомляв, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто гарна" і викликає у них ревнощі та невпевненість.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.