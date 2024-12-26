Небезпечна розвага: дівчина постраждала, намагаючись заморозити гарячу воду в повітрі (відео)

Молода китаянка Цзян Ну дістала опіки, намагаючись повторити популярний трюк із гарячою водою, вийшовши на мороз. Однак експеримент пішов не за планом.

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Популярний в інтернеті зимовий трюк, за якого гаряча вода під час кидка в морозне повітря миттєво перетворюється на туман, обернувся для молодої китаянки серйозною травмою. Мешканка провінції Хейлунцзян (Китай), 20-річна Цзян Ну, отримала опіки другого ступеня, намагаючись відтворити ефектне відео, яке вона раніше побачила в соціальних мережах. Про це пише Oddity Central.

Цзян вирушила на вулицю холодної ночі з температурою близько -20°C з чайником гарячої води й попросила свого хлопця зняти процес на камеру. Однак експеримент пішов не за планом. Замість того щоб утворити лід у повітрі, гаряча вода потрапила дівчині на голову, спричинивши сильний біль та опіки.

На відеозаписі, що став вірусним у китайських соцмережах, видно, як Цзян падає від болю, а її партнер кидається до неї на допомогу. Постраждалу терміново доправили в лікарню, де їй надали першу допомогу й обробили опіки. На щастя, Цзян встигла прикласти холодний компрес, що допомогло уникнути більш серйозних наслідків.

Попри травму, дівчина не полишила спроби повторити трюк. Наступної ночі вона знову взяла чайник із гарячою водою, але цього разу завбачливо одягла товстий капюшон, щоб захистити голову. Результат знову виявився далеким від очікувань, але повторних опіків вдалося уникнути.

Експерти нагадують, що для успішного виконання трюку з гарячою водою і морозом температура має бути значно нижчою — близько -30°C. Крім того, важливо дотримуватися запобіжних заходів і уникати контакту гарячої води з тілом.

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