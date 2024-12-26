"Дожити до старості": пацієнт витримав 9 років хімієтерапії через неправильний діагноз

Ентоні Олсон став одним із багатьох пацієнтів доктора Вайнера, чиє життя було зруйноване помилковим лікуванням. Протягом дев'яти років він проходив інтенсивну хімієтерапію і переніс сотні переливань крові.

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Ентоні Олсон, 47-річний житель Монтани (США), боровся з хворобою, яка визначила його життя на довгі роки. Ще 2011 року лікар-онколог із лікарні Святого Петра поставив йому діагноз мієлодиспластичного синдрому (МДС), смертельного захворювання крові. Лікування тривало майже 10 років, але тільки 2021 року стало відомо, що медик припустився помилки. Про це пише Pro Publica.

Доктор Томас К. Вайнер, який протягом багатьох років очолював онкологічний центр лікарні, звинувачується в систематичному призначенні шкідливих, непотрібних і необґрунтованих процедур. Попри підозри керівництва лікарні, він продовжував лікувати пацієнтів до кінця 2020 року.

Ентоні Олсон став одним із багатьох пацієнтів Вайнера, чиє життя було зруйноване помилковим лікуванням. Протягом дев'яти років він проходив інтенсивну хімієтерапію і переніс сотні переливань крові, які призвели до критичного перевантаження залізом і загрози його життю. Однак тільки після звільнення Вайнера у 2020 році було виявлено численні випадки неналежного лікування, включно з його випадком.

Доктор Томас К. Вайнер, який протягом багатьох років очолював онкологічний центр Фото: Pro Publica

Внутрішнє розслідування показало, що ще 2011 року біопсія кісткового мозку Олсона дала негативний результат на МДС. Проте Вайнер проігнорував його, продовживши лікування. За словами експертів, пацієнт зазнав токсичного впливу без необхідності.

Після звільнення Вайнера лікарня Святого Петра залагодила судовий позов Олсона, виплативши йому компенсацію, сума якої не розголошується. Тепер, через десятиліття помилкового лікування, Олсон отримав нову донорську нирку і шанс на нормальне життя.

Вайнер, зі свого боку, заперечує звинувачення і стверджує, що діяв в інтересах пацієнтів. Однак для багатьох колишніх пацієнтів, таких як Олсон, його дії стали причиною не тільки фізичних, а й психологічних страждань.

Поки судовий розгляд навколо діяльності Вайнера триває, лікарня заявляє, що зосереджена на відновленні довіри та забезпеченні високого рівня медичного обслуговування. Для Ентоні Олсона визнання помилок лікарів стало запізнілою втіхою.

"Я просто хочу дожити до старості. І сподіваюся, що інші пацієнти більше не зіткнуться з таким", — каже він.

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