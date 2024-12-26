"Дожить до старости": пациент выдержал 9 лет химиотерапии из-за неправильного диагноза

Энтони Олсон стал одним из многих пациентов доктора Вайнера, чья жизнь была разрушена ошибочным лечением. В течение девяти лет он проходил интенсивную химиотерапию и перенес сотни переливаний крови.

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Энтони Олсон, 47-летний житель Монтаны (США), боролся с болезнью, которая определила его жизнь на долгие годы. Еще в 2011 году врач-онколог из больницы Святого Петра поставил ему диагноз миелодиспластического синдрома (МДС), смертельного заболевания крови. Лечение длилось почти 10 лет, но только в 2021 году стало известно, что медик допустил ошибку. Об этом пишет Pro Publica.

Доктор Томас К. Вайнер, который на протяжении многих лет возглавлял онкологический центр больницы, обвиняется в систематическом назначении вредных, ненужных и необоснованных процедур. Несмотря на подозрения руководства больницы, он продолжал лечить пациентов до конца 2020 года.

Энтони Олсон стал одним из многих пациентов Вайнера, чья жизнь была разрушена ошибочным лечением. В течение девяти лет он проходил интенсивную химиотерапию и перенес сотни переливаний крови, которые привели к критической перегрузке железом и угрозе его жизни. Однако только после увольнения Вайнера в 2020 году были выявлены многочисленные случаи ненадлежащего лечения, включая его случай.

Доктор Томас К. Вайнер, который на протяжении многих лет возглавлял онкологический центр Фото: Pro Publica

Внутреннее расследование показало, что еще в 2011 году биопсия костного мозга Олсона дала отрицательный результат на МДС. Тем не менее, Вайнер проигнорировал его, продолжив лечение. По словам экспертов, пациент подвергся токсическому воздействию без необходимости.

После увольнения Вайнера больница Святого Петра уладила судебный иск Олсона, выплатив ему компенсацию, сумма которой не разглашается. Теперь, спустя десятилетие ошибочного лечения, Олсон получил новую донорскую почку и шанс на нормальную жизнь.

Вайнер, в свою очередь, отрицает обвинения и утверждает, что действовал в интересах пациентов. Однако для многих бывших пациентов, таких как Олсон, его действия стали причиной не только физических, но и психологических страданий.

Пока судебное разбирательство вокруг деятельности Вайнера продолжается, больница заявляет, что сосредоточена на восстановлении доверия и обеспечении высокого уровня медицинского обслуживания. Для Энтони Олсона признание ошибок врачей стало запоздалым утешением.

"Я просто хочу дожить до старости. И надеюсь, что другие пациенты больше не столкнутся с таким", — говорит он.

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