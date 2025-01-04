В сети показали, как выглядит самый амбициозный проект Си Цзиньпина (фото, видео)

Строительство города длится уже более семи лет и должно завершиться в 2031 году. Он рассчитан на пять миллионов жителей и должен "разгрузить" Пекин.

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Новый район государственного уровня Сюнъань, расположенный в городском округе Баодин в китайской провинции Хэбэй, должен был стать образцовым городом в истории развития человечества, а по факту пока остается городом-призраком, который даже его обитатели называют скучным, пишет Express.

В апреле 2017 года Китай объявил о плане создания Сюнъаня, который охватывает уезды Жунчэн, Аньсинь и Сюнсянь, а также некоторые прилегающие районы в провинции Хэбэй на севере Китая. Новый район призван избавить Пекин от несущественных функций, связанных с его статусом столицы страны, а также способствовать скоординированному развитию региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Страна также пообещала превратить Сюнъань, названный "городом будущего", в инновационный, зеленый, умный и первоклассный город с голубым небом, свежим воздухом и чистой водой в соответствии с высококачественным путем развития страны.

Так выглядит "город будущего" Сюнъань

Строительство Сюнъаня должно быть завершено уже в 2031-м. Оно уже обошлось китайским властям в $85 миллиардов, а старт его сооружению дал лично глава Си Цзиньпин.

При планировании Сюнъаня инженеры создали подземную сеть оптоволоконных кабелей, которая теоретически управляет всем: от систем распознавания лиц до беспилотных автомобилей. Одним из самых амбициозных сооружений города должен стать автодорожный туннель стоимостью почти $4 миллиарда. Он пройдет через гору и станет самым длинным в мире. Время в пути значительно сократится, и туннель под названием Тяньшань Шэнли должен открыться для движения в октябре 2025 года. Водители смогут проехать через горы всего за 20 минут.

При общей протяженности 22 км туннель Тяньшань Шэнли также сократит время в пути на 480-километровом пути из Урумчи в Корлу, крупный город на юге Синьцзяна, до менее чем двух часов.

Государственные СМИ утверждают, что в городе уже живет 1,2 миллиона человек. Это число может увеличиться за счет жителей трех округов, которые были объединены под его названием. В конечном итоге он должен вместить около пяти миллионов человек.

Сюнъань с высоты птичьего полета Фото: Xinhua

Спустя почти восемь лет после начала работ Цзиньпин пытается убедить инвесторов и граждан, что у города – процветающее будущее.

В беседе с журналистами одна из местных жительниц призналась, что в Сюнъане не так много активной общественной жизни.

"Молодежь работает сверхурочно, и не так много возможностей для отдыха или общения. Что касается поиска парня, вам придется довольствоваться надеждой на то, что ваши друзья предоставят вам все необходимое", – сказала она.

Ранее Фокус писал, как выглядит "город-призрак" в Китае с особняками для богатых людей.