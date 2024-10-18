Пасутся коровы: как выглядит "город-призрак" в Китае с особняками для богатых людей (фото)

В строительство квартала для элиты было инвестировано почти 230 миллионов долларов. Сейчас вокруг заброшенных домов выгуливают скот и пашут землю.

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Один из недостроенных жилых комплексов, превратившихся в города-призраки, расположен около Шэньяна с населением 9 миллионов человек. Здесь находится 260 роскошных гостевых особняков, которые были брошены на полпути до сдачи объектов, пишет The Sun.

Компания Greenland Group начала реализацию проекта в 2010 году в разгар бума на рынке недвижимости, когда застройщики влезали в долги, чтобы построить жилье еще до возникновения спроса на него.

"У китайских застройщиков и покупателей есть огромная вера в то, что стоимость недвижимости будет неуклонно расти, а цены не упадут", — заявлял ранее эксперт по китайской урбанизации Макс Вудворт.

И только в этот объект было инвестировано почти 230 миллионов долларов. Однако теперь эта компания стала одним из более чем 50 застройщиков жилья, которые объявили себя банкротами.

Заброшенные виллы в пригороде Шэньяна Фото: Фото: Gettyimages

До окончания строительства компания Greenland смогла продать всего 5% домов в проекте State Guest Mansions в Шэньяне. В 2023 году Greenland Group объявила дефолт по международным облигациям на сумму более 400 миллионов долларов, однако официального объяснения причин внезапного прекращения строительства так и не было дано.

France24 пишет, что местные жители подозревают, что проект был заморожен из-за коррупции среди чиновников. С момента прихода к власти в 2012 году председатель КНР Си Цзиньпин развернул масштабную борьбу с коррупцией в правящей Коммунистической партии и способствовал формированию в обществе неприятия показного богатства.

Эти дома можно было бы продать за миллионы, считают местные жители, но они не были построены для обычных людей, поэтому их и не купили.

По данным китайского Министерства сельского хозяйства, ежедневно 1,4 миллиарда человек в Китае съедают около 700 тысяч тонн зерна, 1,92 миллиона тонн овощей и 230 тысяч тонн мяса.

Необходимость прокормить такое большое население означает, что заброшенные земли, которые превратились в "города-призраки", можно использовать с гораздо большей пользой. Это особенно актуально после того, как страна отказалась от значительной части своих неосвоенных земель ради других проектов. За десять лет стремительной индустриализации Китай пожертвовал таким количеством сельскохозяйственных угодий, что их площадь сопоставима с площадью Одесской, Днепропетровской и Львовской областей Украины вместе взятых.

Поскольку хрустальные люстры, большие каменные колонны и величественные винтовые лестницы оказались никому не нужны, местные фермеры перевезли сюда свой скот. Теперь лишь козы и коровы бродят по недостроенным виллам в европейском стиле, представляя собой странное сочетание экстремальной урбанизации и природы.

Крупный рогатый скот возле заброшенных вилл в пригороде Шэньяна Фото: Фото: Gettyimages

По оценкам, сейчас в Китае насчитывается около 65 миллионов никому не нужных жилых помещений.

Напомним, крошечную квартиру в Шанхае площадью 5 метров с кроватью и унитазом посреди комнаты сдавали в аренду за 300 юаней (1 663 гривны) в месяц. Помещение сняли за один день.

Также Фокус писал, что два полуразрушенных особняка строительство которых обошлось китайскому техномагнату Джеймсу Тану в $75 млн, были проданы всего за $3,9 млн.