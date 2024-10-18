Пасуться корови: який вигляд має "місто-привид" у Китаї з особняками для багатих людей (фото)

У будівництво кварталу для еліти було інвестовано майже 230 мільйонів доларів. Зараз навколо занедбаних будинків вигулюють худобу та орють землю.

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Один із недобудованих житлових комплексів, що перетворилися на міста-примари, розташований біля Шеньяна з населенням 9 мільйонів осіб. Тут стоять 260 розкішних гостьових особняків, які були кинуті на півдорозі до здачі об'єктів, пише The Sun.

Компанія Greenland Group почала реалізацію проєкту 2010 року в розпал буму на ринку нерухомості, коли забудовники влазили в борги, щоб побудувати житло ще до виникнення попиту на нього.

"У китайських забудовників і покупців є величезна віра в те, що вартість нерухомості неухильно зростатиме, а ціни не впадуть", — заявляв раніше експерт із китайської урбанізації Макс Вудворт.

І тільки в цей об'єкт було інвестовано майже 230 мільйонів доларів. Однак тепер ця компанія стала одним із понад 50 забудовників житла, які оголосили себе банкрутами.

Покинуті вілли в передмісті Шеньяна Фото: Фото: Gettyimages

До закінчення будівництва компанія Greenland змогла продати лише 5% будинків у проєкті State Guest Mansions у Шеньяні. У 2023 році Greenland Group оголосила дефолт за міжнародними облігаціями на суму понад 400 мільйонів доларів, проте офіційного пояснення причин раптового припинення будівництва так і не було надано.

France24 пише, що місцеві жителі підозрюють, що проєкт був заморожений через корупцію серед чиновників. З моменту приходу до влади у 2012 році голова КНР Сі Цзіньпін розгорнув масштабну боротьбу з корупцією в правлячій Комуністичній партії і сприяв формуванню в суспільстві неприйняття показного багатства.

Ці будинки можна було б продати за мільйони, вважають місцеві жителі, але вони не були побудовані для звичайних людей, тому їх і не купили.

За даними китайського Міністерства сільського господарства, щодня 1,4 мільярда людей у Китаї з'їдають близько 700 тисяч тонн зерна, 1,92 мільйона тонн овочів і 230 тисяч тонн м'яса.

Необхідність прогодувати таке велике населення означає, що занедбані землі, які перетворилися на "міста-примари", можна використовувати з набагато більшою користю. Це особливо актуально після того, як країна відмовилася від значної частини своїх неосвоєних земель заради інших проєктів. За десять років стрімкої індустріалізації Китай пожертвував такою кількістю сільськогосподарських угідь, що їхню площу можна порівняти з площею Одеської, Дніпропетровської та Львівської областей України разом узятих.

Оскільки кришталеві люстри, великі кам'яні колони і величні гвинтові сходи виявилися нікому не потрібні, місцеві фермери перевезли сюди свою худобу. Тепер лише кози і корови блукають недобудованими віллами в європейському стилі, являючи собою дивне поєднання екстремальної урбанізації та природи.

Велика рогата худоба біля покинутих вілл у передмісті Шеньяна Фото: Фото: Gettyimages

За оцінками, зараз у Китаї налічується близько 65 мільйонів нікому не потрібних житлових приміщень.

Нагадаємо, крихітну квартиру в Шанхаї площею 5 метрів із ліжком і унітазом посеред кімнати здавали в оренду за 300 юанів (1 663 гривні) на місяць. Приміщення зняли за один день.

Також Фокус писав, що два напівзруйновані особняки, будівництво яких коштувало китайському техномагнату Джеймсу Тану $75 млн, були продані всього за $3,9 млн.