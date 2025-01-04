У мережі показали, який вигляд має найамбітніший проект Сі Цзіньпіна (фото, відео)

Будівництво міста триває вже понад сім років і має завершитися 2031 року. Воно розраховане на п'ять мільйонів жителів і має "розвантажити" Пекін.

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Новий район державного рівня Сюн'ань, розташований у міському окрузі Баодін у китайській провінції Хебей, мав стати зразковим містом в історії розвитку людства, а за фактом поки що залишається містом-примарою, яке навіть його мешканці називають нудним, пише Express.

У квітні 2017 року Китай оголосив про план створення Сюн'аня, який охоплює повіти Жунчен, Аньсінь і Сюнсянь, а також деякі прилеглі райони в провінції Хебей на півночі Китаю. Новий район покликаний позбавити Пекін від несуттєвих функцій, пов'язаних з його статусом столиці країни, а також сприяти скоординованому розвитку регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей. Країна також пообіцяла перетворити Сюн'ань, названий "містом майбутнього", на інноваційне, зелене, розумне і першокласне місто з блакитним небом, свіжим повітрям і чистою водою відповідно до високоякісного шляху розвитку країни.

Такий вигляд має "місто майбутнього" Сюн'ань

Будівництво Сюн'аня має бути завершено вже у 2031-му. Воно вже обійшлося китайській владі в $85 мільярдів, а старт його спорудженню дав особисто глава Сі Цзіньпін.

Під час планування Сюн'аня інженери створили підземну мережу оптоволоконних кабелів, яка теоретично керує всім: від систем розпізнавання облич до безпілотних автомобілів. Однією з найамбітніших споруд міста має стати автодорожній тунель вартістю майже $4 мільярди. Він пройде через гору і стане найдовшим у світі. Час у дорозі значно скоротиться, і тунель під назвою Тяньшань Шенлі має відкритися для руху в жовтні 2025 року. Водії зможуть проїхати через гори всього за 20 хвилин.

При загальній протяжності 22 км тунель Тяньшань Шенлі також скоротить час у дорозі на 480-кілометровому шляху з Урумчі в Корлу, велике місто на півдні Сіньцзяна, до менш ніж двох годин.

Державні ЗМІ стверджують, що в місті вже живе 1,2 мільйона осіб. Це число може збільшитися за рахунок жителів трьох округів, які були об'єднані під його назвою. В кінцевому підсумку воно має вмістити близько п'яти мільйонів осіб.

Сюн'ань з висоти пташиного польоту Фото: Xinhua

Майже через вісім років після початку робіт Цзіньпін намагається переконати інвесторів і громадян, що у міста — процвітаюче майбутнє.

У бесіді з журналістами одна з місцевих мешканок зізналася, що в Сюн'яні не так багато активного громадського життя.

"Молодь працює понаднормово, і не так багато можливостей для відпочинку чи спілкування. Що стосується пошуку хлопця, вам доведеться задовольнятися надією на те, що ваші друзі нададуть вам усе необхідне", — сказала вона.

Раніше Фокус писав, який вигляд має "місто-привид" у Китаї з особняками для багатих людей.