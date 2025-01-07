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Технології та наука

3 мільярди кіловат-годин на рік: на Землі з'явиться нова гідроелектростанція-рекордсмен

три ущелини, гребля три ущелини
Фото: Xinhua | Пропонований проект гідроелектростанції Ярлунг-Цангпо вироблятиме втричі більше електроенергії, ніж гребля "Три ущелини"

Китай схвалив будівництво найбільшого на планеті комплексу гідроелектростанцій, здатного виробляти втричі більше енергії, ніж нинішній рекордсмен.

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Гребля "Три ущелини", перекинута через річку Янцзи в Китаї, нині є світовим рекордсменом за встановленою потужністю і річним виробленням гідроелектроенергії. За даними вчених, гребля виробляє від 95 до 112 терават-годин (ТВт-год). Але тепер, схоже, на Землі з'явиться новий рекордсмен — Китай схвалив будівництво нової найбільшої гідроелектростанції у світі, пише New Atlas.

Передбачається, що нова масштабна гідроелектростанція буде зведена на річці Ярлунг-Цангпо в Тибеті недалеко від кордону з Індією. Вартість проєкту складе 137 мільярдів доларів США і він стане частиною 14-го "П'ятирічного плану" Китаю. Зазначимо, що план охоплює екологічні цілі щодо прискорення використання поновлюваних джерел енергії та боротьбу із забрудненням.

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Передбачається, що розташування нової греблі дасть змогу використовувати переваги крутого рельєфу річки для вироблення неймовірної кількості електроенергії, ніж будь-коли: 300 мільярдів кіловат-годин на рік. Для розуміння, цього достатньо для обслуговування 300 мільйонів людей у Китаї та це майже втричі більше, ніж здатен виробляти нинішній рекордсмен, гребля "Три ущелини".

Наприклад, найбільша електростанція у США, гребля Гранд Кулі на річці Колумбія у Вашингтоні, є однією з найбільших бетонних споруд у світі та виробляє лише 20 ТВт-год на рік. Гребля Гувера, що розташована на кордоні Невади та Аризони, виробляє лише 4,2 ТВт-год.

Річка Ярлунг-Цангпо, що перетворюється на Брахмапутру, коли впадає в Індії, є однією з найвищих річок на планеті. Вона бере свій початок у льодовику Ангсі в тибетському автономному районі та лише частково відповідальна за формування Великого каньйону Ярлунг-Цангпо. Дослідникам відомо, що регіон розташовується на тектонічних плитах, а тому регулярно зазнає землетрусів, а також є одним із найглибших каньйонів у світі — у найглибшій точці сягає 6 009 метрів. Долина каньйону становить 504,6 км, що робить його довшим за Великий каньйон у США.

Експерти зазначають, що все це дає річці Ярлунг-Цангпо перепад приблизно в 7 667 метри від найвищої точки до Індії, фактично роблячи річку однією з "найбагатших гідроенергією" у світі. Експерти також зазначають, що ділянка біля гори Намча Барка є ідеальним місцем для будівництва гідроелектростанції, оскільки перепад тут становить 2 000 метрів.

Відомо, що будівництво греблі на цьому місці потребуватиме буріння кількох тунелів для відведення води, довжина яких становитиме близько 20 кілометрів. Швидкість потоку води в цьому місці становить 2 000 кубічних метрів — для прикладу, цього достатньо для заповнення одразу трьох олімпійських басейнів всього за секунду.

Водночас влада Індії висловлює занепокоєння з приводу будівництва найбільшої гідроелектростанції у світі. Зокрема, індійська влада турбується про контроль Китаєм течії річки, а також про те, який вплив це може мати на кордон двох держав.

Зі свого боку китайські чиновники заявили, що до схвалення плану будівництва було проведено масштабні геологічні дослідження в сейсмічно активній зоні — результати вказують на те, що будівництво гіганта може бути завершено цілком безпечно. Однак терміни будівництва найбільшої електростанції у світі все ще не названо.

Раніше Фокус писав про те, що Китай будує "Велику сонячну стіну": енергії вистачить на 20 мільйонів осіб.