Моторошна спадщина. На Землі є конструкція, що змінює обертання планети: її створили люди

Дослідники стверджують, що людство вже створило гігантську греблю, яка змінює обертання Землі.

Related video

Гребля "Три ущелини" в Китаї — найбільша у світі гідроелектростанція і вона також є справжнім "монстром" серед інфраструктурних проєктів. Дехто навіть запевняв, що вона настільки велика, що фактично впливає на обертання нашої планети. На жаль, учені підтвердили, що це так, пише IFLScience.

Найбільша у світі гідроелектростанція розташована в центральній китайській провінції Хубей — гребля перекриває найдовшу річку в Євразії — Янцзи. Гребля використовує потік із трьох довколишніх ущелин (Цюйтанся, Уся і Сілінся) для обертання турбін і вироблення електроенергії.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ще 2005 року з'явилися перші заяви про те, що найбільша гідроелектростанція у світі, схоже, здатна змінювати положення Землі. Таке припущення висували в публікації NASA 2005 року, в якій досліджували, як катастрофічний землетрус і цунамі в Індійському океані 2004 року вплинули на обертання планети.

Учені пояснювали, як зміна розподілу маси на планеті може мати невеликий вплив на момент інерції планети. Ця концепція у фізиці описує, наскільки складно обертати об'єкт навколо заданої осі — це явище також пояснює, як фігурист може збільшити швидкість свого обертання, притиснувши руки до тіла.

Щось подібне відбувається і з Землею: обертання планети може бути змінено після землетрусу через рух тектонічних плит. Науковці NASA показали, що саме це і сталося 2004 року після землетрусу в Індійському океані. Коливаючись навколо сейсмічної структури планети, землетрус змінив розподіл її маси й скоротив тривалість дня на 2,68 мікросекунди.

Таким чином, теоретично цілком можливим може бути масивний зсув води. За словами геофізика з Центру космічних польотів імені Ґоддарда в NASA, величезна гребля в Китаї фактично здатна утримувати 40 кубічних кілометрів води. Його розрахунки, опубліковані 2005 року, вказують на те, що цей зсув маси збільшить тривалість дня на 0,06 мікросекунди та змістить положення полюса Землі приблизно на 2 сантиметри. Це зовсім не багато, навіть порівняно з незначним ефектом гігантських землетрусів, але досить суттєво для структури, створеної людськими руками.

До слова, це не єдиний спосіб, у який люди впливають на обертання Землі — це відбувається й іншими способами. По-перше, подібний ефект сьогодні дає зміна клімату і його вплив на розподіл маси планети. У міру нагрівання планети полярні крижані шапки тануть, а тропічні моря підіймаються, що призводить до скупчення на екваторі маси, більшої, ніж на полюсах.

Зазначимо, що таке зміщення має незначний ефект на наше повсякденне сприйняття життя на планеті. Але вчені вважають, що це також може призвести до плутанини для надточних пристроїв вимірювання часу, наприклад, атомного годинника.

Раніше Фокус писав про те, чому люди не відчувають обертання Землі.