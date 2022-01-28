Вчені розповіли, що буде, якщо Земля почне обертатися зі швидкістю світла

На планеті почався б повний хаос і вона змінилася б до невпізнання, змусивши плоскоземельців тріумфувати.

Обертання Землі є рушійною силою погодних умов. Добовий цикл, або зміна дня і ночі, допомагає підтримувати на планеті температуру, придатну для життя. Навіть припливи та відливи залежать від обертання Землі, пише What If.

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Але що, якби швидкість нашої планети збільшилася? Що якби вона оберталася зі швидкістю світла? Що в такому разі станеться із тривалістю дня? Які географічні та кліматичні зміни відбудуться? І в який момент життя Землі припинить своє існування?

Рідна блідо-блакитна точка

Земля здійснює один повний оберт навколо своєї осі кожні 23 години 56 хвилин і 4,1 секунди. Швидкість обертання залежить від вашої відстані до полюсів. Якщо ви опинитеся на екваторі, наша планета рухатиметься швидше — зі швидкістю 460 м/с.

[ + – ] Добовий цикл, або зміна дня і ночі, допомагає підтримувати на планеті температуру, придатну для життя

А якщо прискорити цю ротацію, клімат буде повністю дестабілізовано?

Ситуація на Землі за різної швидкості обертання

Якщо збільшити швидкість обертання, наприклад, на 0,45 м/с, дні справді стануть коротшими, але лише на півтори хвилини. Ви можете навіть не помітити зміни. Але навіть за такої незначної зміни рівень моря підвищиться на кілька сантиметрів. Вода навколо полюсів почне переміщатися до екватора.

Якщо збільшити швидкість до 45 м/с, то один день складатиме близько 22 години. Також нам довелося б додати ще кілька днів на рік. Але для рівня моря це було б кардинальною зміною. Рівень світового океану на екваторі піднявся б на 9-20 м. Такі міста, як Нью-Йорк, Венеція та Мумбаї, будуть під водою, а мільйони людей стануть кліматичними біженцями.

А от якщо збільшити швидкість обертання до 920 м/с, відбудеться справжня катастрофа. Вода покриє все, крім найвищих гір, таких як Кіліманджаро або найвищі вершини Анд. Супутники, що обертаються навколо земної кулі, будуть розсинхронізовані, оскільки вони обертаються зі швидкістю, що відповідає обертанню планети.

[ + – ] Якщо збільшити швидкість обертання, наприклад, на 0,45 м/с, дні справді стануть коротшими, але лише на півтори хвилини. Ви можете навіть не помітити зміни

Такий результат подій порушить зв'язок, телемовлення та військові операції. Також ви помітите деякі значні зміни в погоді. Повітря буде важким від вологи, а густий туман, хмари та постійні дощі стануть нормою у регіонах, розташованих поблизу екватора.

Якщо планета продовжить прискорюватися і досягне 7886 м/с, в якийсь момент ви просто відлетите з планети. А все тому, що відцентрової сили обертання буде достатньо, щоби подолати гравітацію, яка утримує все живе на поверхні. У такому разі також почнеться зворотний дощ, тобто краплі води рухатимуться вгору в атмосфері, а не падатимуть.

Якщо збільшити швидкість до 11 000 м/с, земна кора почне сплющуватися на полюсах і виступати в районі екватора. Величезні землетруси, які значно збільшаться за такої швидкості, трясуть планету. Внаслідок чого шанси на те, що на земній кулі щось зможе вижити — значно знизяться.

[ + – ] Якби Земля оберталася зі швидкістю 299 792 км/с, вона стиснулася б у тонку дископодібну форму, як і всі об'єкти та істоти, що знаходяться на ній

Але якщо швидкість зросте ще більше, наприклад до швидкості світла, на планеті почнеться справжній хаос. Якби Земля оберталася зі швидкістю 299 792 км/с (що у 652 000 разів швидше, ніж сьогодні), розміри планети суттєво зміняться. Земля стиснулася б у тонку дископодібну форму, як і всі об'єкти та істоти, що на ній знаходяться.

Обертання з такою екстремальною швидкістю спотворило б час на планеті. Він сповільнився б настільки, що врешті-решт зупинився б і ми просто завмерли б у часі.