Ученые рассказали, что будет если Земля начнет вращаться со скоростью света

На планете начался бы полный хаос и она изменилась бы до неузнаваемости, заставив плоскоземельцев ликовать.

Вращение Земли является движущей силой погодных условий. Суточный цикл, или смена дня и ночи, помогает поддерживать на планете температуру, пригодную для жизни. Даже приливы и отливы зависят от вращения Земли, пишет What If.

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Но, что, если бы скорость нашей планеты увеличилась? Что если бы она вращалась со скоростью света? Что в таком случае произойдет с продолжительностью дня? Какие географические и климатические изменения произойдут? И в какой момент жизнь на Земле прекратит свое существование?

Родная бледно-голубая точка

Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси каждые 23 часа 56 минут и 4,1 секунды. Скорость вращения варьируется в зависимости от вашего расстояния до полюсов. Если вы окажетесь на экваторе, наша планета будет двигаться быстрее — со скоростью 460 м/с.

[ + – ] Суточный цикл, или смена дня и ночи, помогает поддерживать на планете температуру, пригодную для жизни

А если ускорить эту ротацию, климат будет полностью дестабилизирован?

Ситуация на Земле при разной скорости вращения

Если увеличить скорость вращения, например, на 0,45 м/с, дни действительно станут короче, но только на полторы минуты. Вы можете даже не заметить перемены. Но даже при таком незначительном изменении уровень моря повысится на несколько сантиметров. Вода вокруг полюсов начнет перемещается к экватору.

Если увеличить скорость до 45 м/с, то один день будет составлять около 22 часов. Также нам пришлось бы добавить еще несколько дней в году. Но для уровня моря это было бы кардинальным изменением. Уровень мирового океана на экваторе поднялся бы на 9-20 м. Такие места, как Нью-Йорк, Венеция и Мумбаи, окажутся под водой, а миллионы людей станут климатическими беженцами.

А вот если увеличить текущую скорость вращения до 920 м/с, произойдет настоящая катастрофа. Вода покроет все, кроме самых высоких гор, таких как Килиманджаро или высочайшие вершины Анд. Спутники, вращающиеся вокруг земного шара, будут рассинхронизированы, поскольку они вращаются со скоростью, соответствующей вращению планеты.

[ + – ] Если увеличить скорость вращения, например, на 0,45 м/с, дни действительно станут короче, но только на полторы минуты. Вы можете даже не заметить перемены

Такой исход событий нарушит связь, телевещание и военные операции. Также вы бы заметили некоторые значительные изменения в погоде. Воздух будет тяжелым от влаги, а густой туман, облака и постоянные дожди станут нормой в регионах, расположенных вблизи экватора.

Если планета продолжит ускоряться и достигнет 7 886 м/с, в какой-то момент вы попросту улетите с планеты. А все потому, что центробежной силы вращения будет достаточно, чтобы преодолеть гравитацию, которая удерживает все живое на поверхности. В таком случае также начнется обратный дождь, то есть капли воды будут двигаться вверх в атмосфере, а не падать.

Если увеличить скорость до 11 000 м/с, земная кора начнет сплющиваться на полюсах и выступать в районе экватора. Огромные землетрясения, которые значительно увеличатся при такой скорости, будут сотрясать планету. В результате чего, шансы на то, что на земном шаре что-то сможет выжить — значительно снизятся.

[ + – ] Если бы Земля вращалась со скоростью 299 792 км/с, она сжалась бы в тонкую дискообразную форму, как и все, находящиеся на ней объекты и существа

Но если скорость вырастет еще больше, например, до скорости света, на планете начнется настоящий хаос. Если бы Земля вращалась со скоростью 299 792 км/с (что в 652 000 раз быстрее, чем сегодня), размеры планеты существенно изменятся. Земля сжалась бы в тонкую дискообразную форму, как и все, находящиеся на ней объекты и существа.

Вращение с такой экстремальной скоростью исказило бы время на планете. Оно замедлилось бы настолько, что в конце концов остановилось и мы попросту застыли бы во времени.