Жуткое наследие. На Земле есть конструкция, меняющая вращение планеты: ее создали люди

Исследователи утверждают, что человечество уже создало гигантскую плотину, которая меняет вращение Земли.

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Плотина "Три ущелья" в Китае — крупнейшая в мире гидроэлектростанция и она также является настоящим "монстром" среди инфраструктурных проектов. Некоторые даже уверяли, что она настолько велика, что фактически влияет на вращение нашей планеты. К сожалению, ученые подтвердили, что это так, пишет IFLScience.

Крупнейшая в мире гидроэлектростанция расположена в центральной китайской провинции Хубэй — плотина перекрывает самую длинную реку в Евразии — Янцзы. Плотина использует поток из трех близлежащих ущелий (Цюйтанся, Уся и Силинся) для вращения турбин и выработки электроэнергии.

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Еще в 2005 году появились первые заявления о том, что крупнейшая гидроэлектростанция в мире, похоже, способна менять положение Земли. Такое предположение выдвигалось в публикации NASA 2005 года, в которой исследовалось, как катастрофическое землетрясение и цунами в Индийском океане в 2004 году повлияли на вращение планеты.

Ученые объясняли, как изменение распределения массы на планете может оказывать небольшое влияние на момент инерции планеты. Эта концепция в физике описывает, насколько сложно вращать объект вокруг заданной оси — это явление также объясняет, как фигурист может увеличить скорость своего вращения, прижав руки к телу.

Нечто подобное происходит и с Землей: вращение планеты может быть изменено после землетрясения из-за движения тектонических плит. Ученые NASA показали, что именно это и произошло в 2004 году после землетрясения в Индийском океане. Колеблясь вокруг сейсмической структуры планеты, землетрясение изменило распределение ее массы и сократило продолжительность дня на 2,68 микросекунды.

Таким образом, теоретически вполне возможным может быть массивный сдвиг воды. По словам геофизика из Центра космических полетов имени Годдарда в NASA, огромная плотина в Китае фактически способна удерживать 40 кубических километров воды. Его расчеты, опубликованные в 2005 году, указывают на то, что этот сдвиг массы увеличит продолжительность дня на 0,06 микросекунды и сместит положение полюса Земли примерно на 2 сантиметра. Это вовсе не много, даже в сравнении с незначительным эффектом гигантских землетрясений, но довольно существенно для структуры, созданной человеческими руками.

К слову, это не единственный способ, которым люди влияют на вращение Земли — это происходит и другими способами. Во-первых, подобный эффект сегодня дает изменение климата и его влияние на распределение массы планеты. По мере нагревания планеты полярные ледяные шапки тают, а тропические моря поднимаются, что приводит к скоплению на экваторе массы, большей чем на полюсах.

Отметим, что такое смещение оказывает незначительный эффект на наше повседневное восприятие жизни на планете. Но ученые считают, что это также может привести к путанице для сверхточных устройств измерения времени, например, атомных часов.

Ранее Фокус писал о том, почему люди не ощущают вращения Земли.