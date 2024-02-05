Есть две причины. Земля постоянно вращается: почему люди не ощущают этого вращения

Наша планета совершает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа, но есть причины, по которым мы не ощущаем того, что Земля вращается.

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Если вы когда-нибудь в действе катались на карусели, то вы должны помнить, что это вращение приводило к тому, что вы могли быть выброшены с этой карусели во время движения. Поэтому приходилось крепко держаться, чтобы этого не произошло. Земля вращается вокруг своей оси намного быстрее, чем карусель, но людям не нужно держаться за что-то, чтобы не улететь в космос. При это люди не ощущают вращение Земли. Почему так происходит? Об этом пишет Live Science.

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Ученые называют две причины, почему мы не чувствуем вращение Земли. Во-первых, наша планета совершает очень плавное вращение вокруг своей оси. Например, если ехать в автомобиле, то можно ощутить себя в неподвижном состоянии. Если увеличивать или снижать скорость, то тогда можно ощутить движение. Но если этого не происходит, то возникает ощущение неподвижности.

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По словам Грега Гбура из Университета штата Северная Каролина (США), не существует такого понятия, как абсолютное движение, а есть относительное движение. Об этом в прошлом говорили еще Галилео Галилей и Исаак Ньютон. Например, Галилей предложил мысленный эксперимент, когда человек находится либо в плывущем по спокойной воде корабле, либо в корабле, находящемся на стоянке в порту. Согласно законам физики, человек не почувствует разницы.

По словам ученых, все на Земле тоже движется вместе с человеком. Например, атмосфера планеты движется так же быстро, как и мы, поэтому относительно нас она является неподвижной Фото: phys.org

По словам ученых, все на Земле тоже движется вместе с человеком. Например, атмосфера планеты движется так же быстро, как и мы, поэтому относительно нас она является неподвижной.

Есть и вторая причина, почему люди не ощущают вращение Земли. Этой причиной является сила тяжести. Эта сила, которая удерживает людей на поверхности планеты намного мощнее силы, которая бы заставила людей улететь в космос во время быстрого вращения Земли.

То ощущение, которое будто бы пытается выбросить нас с карусели называется центростремительным ускорением. То есть это ощущение инерции, ведь тело продолжает двигаться по прямой, а происходит круговое вращение. Земля во время вращения также пытается выбросить все объекты на ней в космос, но сила тяжести не позволяет ей этого сделать и противостоит центробежной силе.

По словам Гбура, ускорение свободного падения на поверхности Земли, которое численно равняется силе тяжести, составляет примерно 9,8 м/с*2, а его уменьшение из-за вращения Земли на экваторе, где все движется быстрее всего, составляет примерно 0,03 м/с*2. Это очень мало по сравнению с тем, что люди чувствуют от самой силы тяжести, поэтому самого вращения Земли мы не замечаем.

Как уже писал Фокус, Земля не всегда была сферой и миллиарды лет назад планета напоминала драже Skittles. Новое исследование показывает, в самом начале своего пути наша планета вовсе не имела сферическую форму, а была более сплющенной.

Также Фокус писал о том, что обнаружена скрытая деталь, рассказывающая о происхождении жизни на Земле. Ученые обнаружили уникальное соединение в недрах земли, которое позволило разгадать одну из главных тайн появления жизни на Земле и дало возможность представить в каких условиях она зарождалась.