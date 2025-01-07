3 миллиарда киловатт-часов в год: на Земле появится новая гидроэлектростанция-рекордсмен

Китай одобрил строительство крупнейшего на планете комплекса гидроэлектростанций, способного вырабатывать втрое больше энергии, чем нынешний рекордсмен.

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Плотина "Три ущелья", переброшенная через реку Янцзы в Китае, в настоящее время является мировым рекордсменом по установленной мощности и годовой выработке гидроэлектроэнергии. По данным ученых, плотина производит от 95 до 112 тераватт-часов (ТВт-ч). Но теперь, похоже, на Земле появится новый рекордсмен — Китай одобрил строительство новой крупнейшей гидроэлектростанции в мире, пишет New Atlas.

Предполагается, что новая масштабная гидроэлектростанция будет возведена на реке Ярлунг-Цангпо в Тибете недалеко от границы с Индией. Стоимость проекта составит 137 миллиардов долларов США и он станет частью 14-го "Пятилетнего плана" Китая. Отметим, что план включает в себя экологические цели по ускорению использования возобновляемых источников энергии и борьбу с загрязнением.

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Предполагается, что расположение новой плотины позволит использовать преимущества крутого рельефа реки для выработки невероятного количества электроэнергии, чем когда-либо: 300 миллиардов киловатт-часов в год. Для понимания, этого достаточно для обслуживания 300 миллионов человек в Китае и это почти втрое больше, чем способен производить нынешний рекордсмен, плотина "Три ущелья".

Например, крупнейшая электростанция в США, плотина ГрандКули на реке Колумбия в Вашингтоне, является одним из крупнейших бетонных сооружений в мире и производит лишь 20 Твт-ч в год. Плотина Гувера, которая находится на границе Невады и Аризоны, производит всего 4,2 ТВт-ч.

Река Ярлунг-Цангпо, превращающаяся в Брахмапутру, когда впадает в Индии, является одной из самых высоких рек на планете. Она берет свое начало в леднике Ангси в тибетском автономном районе и лишь частично ответственна за формирования Большого каньона Ярлунг-Цангпо. Исследователям известно, что регион располагается на тектонических плитах, а потому регулярно подвержен землетрясениям, а также является одним из самых глубоких каньонов в мире — в самой глубокой точке достигает 6 009 метров. Долина каньона составляет 504,6 км, что делает его длиннее Большого каньона в США.

Эксперты отмечают, что все это дает реке Ярлунг-Цангпо перепад примерно в 7 667 метра от самой высокой точки до Индии, фактически делая реку одной из самых "богатых гидроэнергией" в мире. Эксперты также отмечают, что участок около горы Намча Барка является идеальным местом для строительства гидроэлектростанции, так как перепад здесь составляет 2 000 метров.

Известно, что строительство плотины на этом месте потребует бурения нескольких туннелей для отвода воды, длина которых составит около 20 километров. Скорость потока воды в этом месте составляет 2 000 кубических метров — для примера, этого достаточно для заполнения сразу трех олимпийских бассейнов всего за секунду.

В то же время власти Индии выражают обеспокоенность по поводу строительства крупнейшей гидроэлектростанции в мире. В частности, индийские власти беспокоятся о контроле Китаем течения реки, а также о том, какое влияние это может оказать на границу двух государств.

В свою очередь китайские чиновники заявили, что до одобрения плана строительства были проведены масштабные геологические исследования в сейсмически активной зоне — результаты указывают на то, что строительство гиганта может быть завершено вполне безопасно. Однако сроки строительства крупнейшей электростанции в мире все еще не названы.

Ранее Фокус писал о том, что Китай строит "Великую солнечную стену": энергии хватит на 20 миллионов человек.