Китай будує "Велику сонячну стіну": енергії вистачить на 20 мільйонів людей (фото)

"Велика сонячна стіна" в пустелі Кубукі включатиме 3,46 мільйона сонячних панелей, а її потужність становитиме 100 гігават.

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Китай реалізує амбітний проєкт зі зведення "Великої сонячної стіни", що складається з 3,46 мільйона сонячних панелей, які простягаються вздовж північної околиці пустелі Кубуки в автономному районі Внутрішня Монголія. Про це пише China Daily.

Як зазначають у виданні, пустеля Кубукі ідеально підходить для сонячних електростанцій. Цей район має величезні сонячні ресурси з приблизно 3100 сонячними годинами на рік.

Лю Тяньюнь, заступник директора бюро лісового господарства і пасовищ міста Ордос, зазначив, що цей проєкт не зможе змагатися зі справжньою Великою китайською стіною за довжиною, але все ж таки його планують простягнути приблизно на 400 кілометрів за середньої ширини у 5 кілометрів.

За словами чиновника, в кінцевому варіанті "Велика сонячна стіна" встановить новий рекорд за площею для фотоелектричних ферм у Китаї. Після завершення будівництва її потужність становитиме 100 гігават.

Зі свого боку NASA опублікувало нову фотографію частини "Великої сонячної стіни", зазначивши, що панелі встановлюються в довгій вузькій смузі дюн на південь від річки Хуанхе між містами Баотоу і Баяннур.

Частина "Великої сонячної стіни" Фото: NASA

У NASA наголосили, що проєкт "Великої сонячної стіни" покликаний генерувати достатньо енергії, щоб повністю забезпечити Пекін із населенням близько 22 мільйонів людей.

Нагадаємо, сьогодні енергетичні компанії пропонують незвичайні рішення зі встановлення сонячних панелей на балконах, навісах, інфраструктурі, залізничних коліях і навіть на поверхні води.

Також повідомлялося, що ізраїльський стартап Nobify створив вдосконалений масив датчиків зі штучним інтелектом, під'єднаних до мережі шлангів, які розбризкують воду, відлякуючи птахів над плавучими сонячними панелями.