Новий світовий рекорд: у Китаї створили сонячні панелі з ефективністю 25,44%

На думку професора Мартіна Гріна з Університету Нового Південного Уель, технологія HJT може стати переважною в сонячних панелях наступного покоління.

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Китайська компанія Trina Solar встановила новий світовий рекорд за ефективністю перетворення енергії для певного типу сонячних модулів. Про це пише агентство Reuters.

Повідомляється, що під час лабораторних випробувань повністю пасивовані гетероперехідні модулі n-типу (HJT) з великою площею поверхні компанії Trina продемонстрували ефективність 25,44%. Результат був підтверджений німецьким дослідницьким центром із сонячної енергетики Fraunhofer CalLab.

Професор Мартін Грін з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї зазначив, що цей результат демонструє потенціал HJT. Ця технологія претендує на те, що стати переважною в сонячних панелях наступного покоління.

"У довгостроковій перспективі вся справа в ефективності, тому, навіть якщо деякі послідовності наразі коштують дорожче за інші, як правило, у міру того, як галузь освоює нову технологію, вартість досить швидко знижується", — сказав Мартін Грін журналістам.

Зі свого боку гендиректор Trina Solar Гао Цзіфань заявив про намір нарощувати обсяги досліджень і розробок у сфері пасивованих сонячних технологій, щоб зберегти своє технологічне лідерство.

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Як зазначають у виданні, наразі технологія HJT займає відносно невелику частину ринку. За даними консалтингової компанії InfoLink, у 2024 році на її частку припаде 7% потужностей високоефективних сонячних елементів, у 2025 році — 8% і у 2026 році — 9%.

У Trina Solar підкреслили, що згаданий прорив є не тільки рекордом для технології HJT, а й новою віхою в ефективності фотоелектричного перетворення модулів сонячних елементів на основі монокристалічного кремнію.

Нагадаємо, Trina Solar анонсувала випуск нових сонячних панелей i-TOPCon Ultra на основі технології осередків з тунельно-оксидним пасивованим контактом (TOPCon). Компанія планує почати масове виробництво нових модулів у другому кварталі 2025 року з початковою річною потужністю 10 ГВт.

Також повідомлялося, що дослідники з Інституту Гельмгольца з відновлюваної енергії в Ерлангені-Нюрнберзі виявили нові органічні молекули, які можна використовувати для підвищення ефективності перовскітних сонячних елементів.