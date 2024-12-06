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Діджитал

У Китаї створили новітні сонячні панелі потужністю 760 Вт з ефективністю 24,5%

Сонячні панелі Trina Solar
Фото: Trina Solar | Сонячні панелі Trina Solar стали ще ефективнішими

Модуль потужністю 760 Вт перетворює енергію з ефективністю 24,5% і може працювати в умовах слабкого освітлення.

Китайська компанія Trina Solar анонсувала випуск нових сонячних панелей i-TOPCon Ultra на основі технології осередків з тунельно-оксидним пасивованим контактом (TOPCon) на щорічній конференції Китайської асоціації фотоелектричної промисловості (CPIA) 2024 року. Подробиці повідомляє сайт PV Magazine.

Trina Solar планує почати масове виробництво нових модулів у другому кварталі 2025 року з початковою річною потужністю 10 ГВт. Як заявив на презентації керівник компанії з глобальної стратегії Чжан Інбінь, панель має вихідну потужність 760 Вт, ефективність перетворення енергії 24,5%, коефіцієнт двосторонності 90% і температурний коефіцієнт -0,29% / C. Через один рік роботи вона деградує на 1%, а після — на 0,4% на рік.

Компанія також стверджує, що новий модуль добре підходить для встановлення в місцях з низьким рівнем освітленості та гарантує надійну роботу в різних умовах. Модель i-TOPCon Ultra входить до сімейства Vertex N і призначена для застосування в проєктах комунального масштабу. Крім неї до серії увійдуть панель потужністю 670 Вт для промисловості та модуль потужністю 495 Вт для житлових будинків.

Сонячні панелі TrinaSolar VertextN Fullscreen
Серія сонячних панелей VertextN від TrinaSolar
Фото: Trina Solar

"Ця нова розробка демонструє важливий стрибок у технології TOPCon, оскільки галузь фотоелектричних систем вступає в еру TOPCon 2.0", — сказав представник компанії.

У недавньому інтерв'ю журналу pv magazine Чжан Інбінь сказав, що Trina Solar має намір досягти ефективності понад 26% в комірках TOPCon до 2027 року. Наприкінці жовтня виробник заявив, ніби досяг ефективності перетворення енергії 25,9% для промислової сонячної комірки TOPCon великої площі. У квітні ж Trina Solar повідомила, що її сонячний модуль i-TOPCon для застосування у великомасштабних фотоелектричних проєктах досяг вихідної потужності 740,6 Вт, а результати були підтверджені німецькою організацією TÜV SUD.

Раніше писали про нові технології, які зроблять сонячні панелі популярнішими. Вчені продовжують шукати альтернативні матеріали і технології, щоб підвищити ККД батарей до 30% і більше.

Нещодавно вчені з Великої Британії представили нову конструкцію для сонячних панелей TOPCon. Вона покликана запобігти катастрофі в галузі, пов'язаній зі збільшенням кількості електростанцій.