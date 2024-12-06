У Китаї створили новітні сонячні панелі потужністю 760 Вт з ефективністю 24,5%

Модуль потужністю 760 Вт перетворює енергію з ефективністю 24,5% і може працювати в умовах слабкого освітлення.

Китайська компанія Trina Solar анонсувала випуск нових сонячних панелей i-TOPCon Ultra на основі технології осередків з тунельно-оксидним пасивованим контактом (TOPCon) на щорічній конференції Китайської асоціації фотоелектричної промисловості (CPIA) 2024 року. Подробиці повідомляє сайт PV Magazine.

Trina Solar планує почати масове виробництво нових модулів у другому кварталі 2025 року з початковою річною потужністю 10 ГВт. Як заявив на презентації керівник компанії з глобальної стратегії Чжан Інбінь, панель має вихідну потужність 760 Вт, ефективність перетворення енергії 24,5%, коефіцієнт двосторонності 90% і температурний коефіцієнт -0,29% / C. Через один рік роботи вона деградує на 1%, а після — на 0,4% на рік.

Компанія також стверджує, що новий модуль добре підходить для встановлення в місцях з низьким рівнем освітленості та гарантує надійну роботу в різних умовах. Модель i-TOPCon Ultra входить до сімейства Vertex N і призначена для застосування в проєктах комунального масштабу. Крім неї до серії увійдуть панель потужністю 670 Вт для промисловості та модуль потужністю 495 Вт для житлових будинків.

Серія сонячних панелей VertextN від TrinaSolar Фото: Trina Solar

"Ця нова розробка демонструє важливий стрибок у технології TOPCon, оскільки галузь фотоелектричних систем вступає в еру TOPCon 2.0", — сказав представник компанії.

У недавньому інтерв'ю журналу pv magazine Чжан Інбінь сказав, що Trina Solar має намір досягти ефективності понад 26% в комірках TOPCon до 2027 року. Наприкінці жовтня виробник заявив, ніби досяг ефективності перетворення енергії 25,9% для промислової сонячної комірки TOPCon великої площі. У квітні ж Trina Solar повідомила, що її сонячний модуль i-TOPCon для застосування у великомасштабних фотоелектричних проєктах досяг вихідної потужності 740,6 Вт, а результати були підтверджені німецькою організацією TÜV SUD.

Раніше писали про нові технології, які зроблять сонячні панелі популярнішими. Вчені продовжують шукати альтернативні матеріали і технології, щоб підвищити ККД батарей до 30% і більше.

Нещодавно вчені з Великої Британії представили нову конструкцію для сонячних панелей TOPCon. Вона покликана запобігти катастрофі в галузі, пов'язаній зі збільшенням кількості електростанцій.