В Китае создали новейшие солнечные панели мощностью 760 Вт с эффективностью 24,5%

Модуль мощностью 760 Вт преобразовывает энергию с эффективностью 24,5% и может работать в условиях слабого освещения.

Китайская компания Trina Solar анонсировала выпуск новых солнечных панелей i-TOPCon Ultra на основе технологии ячеек с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon) на ежегодной конференции Китайской ассоциации фотоэлектрической промышленности (CPIA) 2024 года. Подробности сообщает сайт PV Magazine.

Trina Solar планирует начать массовое производство новых модулей во втором квартале 2025 года с начальной годовой мощностью 10 ГВт. Как заявил на презентации руководитель компании по глобальной стратегии Чжан Инбинь, панель имеет выходную мощность 760 Вт, эффективность преобразования энергии 24,5%, коэффициент двусторонности 90% и температурный коэффициент -0,29%/C. Спустя один год работы она деградирует на 1%, а после — на 0,4% в год.

Компания также утверждает, что новый модуль хорошо подходит для установки в местах с низким уровнем освещенности и гарантирует надежную работу в различных условиях. Модель i-TOPCon Ultra входит в семейство Vertex N и предназначена для применения в проектах коммунального масштаба. Кроме нее в серию войдут панель мощностью 670 Вт для промышленности и модуль мощностью 495 Вт для жилых домов.

Серия солнечных панелей VertextN от TrinaSolar Фото: Trina Solar

"Эта новая разработка демонстрирует важный скачок в технологии TOPCon, поскольку отрасль фотоэлектрических систем вступает в эру TOPCon 2.0", — сказал представитель компании.

В недавнем интервью журналу pv magazine Чжан Инбинь сказал, что Trina Solar намерена достичь эффективности более 26% в ячейках TOPCon к 2027 году. В конце октября производитель заявил, будто достиг эффективности преобразования энергии 25,9% для промышленной солнечной ячейки TOPCon большой площади. В апреле же Trina Solar сообщила, что ее солнечный модуль i-TOPCon для применения в крупномасштабных фотоэлектрических проектах достиг выходной мощности 740,6 Вт, а результаты были подтверждены немецкой организацией TÜV SUD.

Ранее писали о новых технологиях, которые сделают солнечные панели популярнее. Ученые продолжают искать альтернативные материалы и технологии, чтобы повысить КПД батарей до 30% и более.

Недавно ученые из Великобритании представили новую конструкцию для солнечных панелей TOPCon. Она призвана предотвратить катастрофу в отрасли, связанную с увеличением количества электростанций.