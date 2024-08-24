ТОП-7 технологий, которые сделают солнечные панели популярнее: перовскит, органика, керамика

Достижения в сфере солнечной энергетики не перестают удивлять. В этом материале мы собрали информацию о самых невероятных технологиях, которые предлагают ученые по всему миру.

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Солнечные панели становятся все более популярными в Украине на фоне обстрелов ВС РФ энергетической инфраструктуры. Украинцы повсеместно устанавливают солнечные электростанции (СЭС) не только в частных, но и во многоэтажных домах, а также интересуются развитием фотоэлектрических технологий. О том, чего достигли ученые в этой сфере, расскажет Фокус.

Согласно данным Министерстве энергетики Украины, совокупная мощность СЭС в стране в 2024 году достигла 7,3 ГВт и составляет 90% общей мощности всех объектов, генерирующих экологически чистую энергию. Правительство Украины планирует увеличить этот показатель до 13,5 тыс. ГВт*ч к 2030 году, кредитуя население и бизнес, чтобы помочь перейти на альтернативные источники энергии.

Однако не только кредиты и желание быть энергонезависимыми побуждают украинцев использовать СЭС. Привлекает их и возможность сэкономить на счетах за электричество и даже заработать на этом, продавая государству излишки электроэнергии по "зеленому" тарифу. Также солнечные батареи просты в обслуживании и могут окупиться за 7-10 лет, а проработать способны более 30 лет. Так, издание PV-magazine сообщало, что фотоэлементы, установленные французской ассоциацией Hespul в 1992 году, до сих пор исправны и выдают в среднем 79% от первоначальной мощности.

Но солнечная энергетика не стоит на месте. Ученые продолжают искать альтернативные материалы и технологии, чтобы повысить КПД батарей до 30% и более. Далее мы поговорим о новинках, которые скоро, возможно, появятся на мировом рынке и смогут заинтересовать пользователей из Украины.

Как работают солнечные панели из перовскита

Керамическая батарея

В ETH Zurich, пишет Еcoticias, создали солнечную панель на основе керамики. Она оказалась в 1000 раз лучше кремниевых аналогов, используемых повсеместно сегодня. Керамика с особой наноструктурой высоким коэффициентом поглощения света и высокой проводимостью, которая лучше, чем у перовскита и кремния, насыщена наночастицами оксида алюминия и перовскита. Оба эти материала хорошо поглощают свет, и потому работают на повышение КПД устройства.

Самые тонкие в мире солнечные батареи

В китайском Университете науки и технологий Цзянсу разработали ультратонкие кремниевые фотоэлементы. СМИ Еcoticias сообщает, что эти многослойные устройства толщиной 50 микрометров (тоньше листа бумаги) настолько гибкие, что скатываются в трубочку, они не боятся влаги и экстремальных температур. Благодаря таким характеристикам их можно применить для разных приложений — БПЛА, мелкая электроника, спутники и пр. Интересно, что КПД составляет аж 26%, а все благодаря миграции и разделению зарядов в тонких ячейках.

Прозрачные и гибкие фотоэлектрические элементы Фото: CSIRO

Фотоэлементы, работающие ночью

В Стэнфордском университете нашли способ заставить солнечные панели собирать энергию светила ночью. Еcoticias пишет, что этого достигли благодаря использованию термоэлектрического генератора. Он преобразовывал изменения температуры в электричество и работал в качестве посредника между фотоэлементами и воздухом, вырабатывая ток. В ходе эксперимента генератор выработал только 1% от тока, генерируемого солнечной батареей в светлое время суток, однако ночью этот показатель достиг 40%.

Солнечные батареи с особым красителем

В немецком Вюрцбургскогом университете повысили эффективность батарей за счет поглощения ими света во всем видимом диапазоне, сообщал TechSpot. Ученые применили 4 красителя, которые позволили панелям улавливать свет в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. При этом эффективность была на высоком уровне. Каждый цветовой слой поглощал свет в ультрафиолетовом, красном, фиолетовом и синем спектрах. Такая солнечная батарея продемонстрировала КПД на уровне 38%.

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Прозрачные и гибкие фотоэлектрические элементы

Австралийская организация научных и промышленных исследований (CSIRO) разработала печатные солнечные элементы, которые, к тому же, прозрачные и гибкие, рассказывает Interesting Engineering. Ученые применили метод "печать с рулона на рулон", чтобы наносить кремниевые фотоэлементы на особые пластиковые ленты. Такой способ производства эффективен и быстр. Рулоны солнечных батарей можно будет устанавливать где угодно и делать это самостоятельно — без помощи специалистов, как это делается сейчас. В итоге пользователи смогут сэкономить немалую сумму на установке и обслуживании.

Перовскитные панели с высокими КПД и сроком службы

Перовскит — альтернативный материал, который призван дополнить или заменить кремний в солнечной энергетике. Как пишет Interesting Еngineering, в лаборатории Городского университета Гонконга были созданы перовскитные батареи, эффективность преобразования энергии который составила более 26%. Исследователям удалось решить проблему нестабильности перовскита. В итоге их устройства могут прослужить до 20 лет. Это, конечно, на 10 лет меньше, чем могут кремниевые аналоги, но все же является своего рода прорывом.

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Органические жидкие солнечные батареи

Университет Канзаса разработал фотоэлектрические элементы на основе карбона и органики. Как сообщило медиа Advanced Materials, эти элементы производятся в виде жидкого раствора, который можно наносить на любые стены и таким образом здания сами по себе становятся электрогенераторами. Раствор поглощает световые волны конкретных длин, поэтому его можно делать разных цветов, чтобы он работал в разных спектрах. Нефуллереновые акцепторы, добавленные в состав вещества, повысили КПД с 12% до 20%. Обычно возбужденные электроны теряют энергию, направляя ее во вне, но благодаря акцепторам произошел обратный процесс — квантовое поведение изменило направление теплового потока, который в итоге дал возможность нейтральным экситонам получать тепло из окружающей среды и диссоциировать на пару положительных и отрицательных зарядов, которые, в свою очередь, генерировали электрический ток.

Ранее мы писали о том, что ученые создали гибкую солнечную батарею из перовскита с КПД 27%. Перовскитные солнечные элементы, состоящие из слоев материалов, напечатанных или покрытых жидкими чернилами могут быть настроены на реагирование на несколько цветов солнечного спектра.