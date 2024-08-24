ТОП 7 технологій, які зроблять сонячні панелі популярнішими: перовскіт, органіка, кераміка

Досягнення у сфері сонячної енергетики не перестають дивувати. У цьому матеріалі ми зібрали інформацію про найнеймовірніші технології, які пропонують вчені по всьому світу.

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Сонячні панелі стають дедалі популярнішими в Україні на тлі обстрілів ЗС РФ енергетичної інфраструктури. Українці повсюдно встановлюють сонячні електростанції (СЕС) не тільки в приватних, а й у багатоповерхових будинках, а також цікавляться розвитком фотоелектричних технологій. Про те, чого досягли вчені в цій сфері, розповість Фокус.

Згідно з даними Міністерстві енергетики України, сукупна потужність СЕС у країні у 2024 році досягла 7,3 ГВт і становить 90% загальної потужності всіх об'єктів, що генерують екологічно чисту енергію. Уряд України планує збільшити цей показник до 13,5 тис. ГВт*год до 2030 року, кредитуючи населення і бізнес, щоб допомогти перейти на альтернативні джерела енергії.

Однак не тільки кредити і бажання бути енергонезалежними спонукають українців використовувати СЕС. Приваблює їх і можливість заощадити на рахунках за електрику і навіть заробити на цьому, продаючи державі надлишки електроенергії за "зеленим" тарифом. Також сонячні батареї прості в обслуговуванні і можуть окупитися за 7-10 років, а пропрацювати здатні понад 30 років. Так, видання PV-magazine повідомляло, що фотоелементи, встановлені французькою асоціацією Hespul 1992 року, досі справні і видають у середньому 79% від початкової потужності.

Але сонячна енергетика не стоїть на місці. Вчені продовжують шукати альтернативні матеріали і технології, щоб підвищити ККД батарей до 30% і більше. Далі ми поговоримо про новинки, які скоро, можливо, з'являться на світовому ринку і зможуть зацікавити користувачів з України.

Як працюють сонячні панелі з перовскіту

Керамічна батарея

В ETH Zurich, пише Есocociac, створили сонячну панель на основі кераміки. Вона виявилася в 1000 разів кращою за кремнієві аналоги, що використовуються повсюдно сьогодні. Кераміка з особливою наноструктурою, високим коефіцієнтом поглинання світла і високою провідністю, яка краща, ніж у перовскита і кремнію, насичена наночастинками оксиду алюмінію і перовскита. Обидва ці матеріали добре поглинають світло, і тому працюють на підвищення ККД пристрою.

Найтонші у світі сонячні батареї

У китайському Університеті науки і технологій Цзянсу розробили ультратонкі кремнієві фотоелементи. ЗМІ Ecoticias повідомляє, що ці багатошарові пристрої завтовшки 50 мікрометрів (тонше за аркуш паперу) настільки гнучкі, що скочуються в трубочку, вони не бояться вологи та екстремальних температур. Завдяки таким характеристикам їх можна застосувати для різних застосувань — БПЛА, дрібна електроніка, супутники тощо. Цікаво, що ККД становить аж 26%, а все завдяки міграції та поділу зарядів у тонких комірках.

Прозорі та гнучкі фотоелектричні елементи Фото: CSIRO

Фотоелементи, що працюють уночі

У Стенфордському університеті знайшли спосіб змусити сонячні панелі збирати енергію світила вночі. Ecoticias пише, що цього досягли завдяки використанню термоелектричного генератора. Він перетворював зміни температури на електрику і працював як посередник між фотоелементами і повітрям, виробляючи струм. Під час експерименту генератор виробив лише 1% від струму, який генерувала сонячна батарея у світлий час доби, проте вночі цей показник сягнув 40%.

Сонячні батареї з особливим барвником

У німецькому Вюрцбурзькому університеті підвищили ефективність батарей за рахунок поглинання ними світла у всьому видимому діапазоні, повідомляв TechSpot. Вчені застосували 4 барвники, які дали змогу панелям вловлювати світло в ультрафіолетовому, видимому і ближньому інфрачервоному діапазонах. При цьому ефективність була на високому рівні. Кожен колірний шар поглинав світло в ультрафіолетовому, червоному, фіолетовому і синьому спектрах. Така сонячна батарея продемонструвала ККД на рівні 38%.

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Які сонячні панелі краще вибрати: плюси і мінуси моно- і полікристалічних елементів

Прозорі та гнучкі фотоелектричні елементи

Австралійська організація наукових і промислових досліджень (CSIRO) розробила друковані сонячні елементи, які до того ж прозорі та гнучкі, розповідає Interesting Engineering. Вчені застосували метод "друк з рулону на рулон", щоб наносити кремнієві фотоелементи на особливі пластикові стрічки. Такий спосіб виробництва ефективний і швидкий. Рулони сонячних батарей можна буде встановлювати де завгодно і робити це самостійно — без допомоги фахівців, як це робиться зараз. У підсумку користувачі зможуть заощадити чималу суму на установці та обслуговуванні.

Перовскітні панелі з високими ККД і терміном служби

Перовскіт — альтернативний матеріал, який покликаний доповнити або замінити кремній у сонячній енергетиці. Як пише Interesting Еngineering, у лабораторії Міського університету Гонконгу було створено перовскітні батареї, ефективність перетворення енергії яких склала понад 26%. Дослідникам вдалося вирішити проблему нестабільності перовскита. У підсумку їхні пристрої можуть прослужити до 20 років. Це, звісно, на 10 років менше, ніж можуть кремнієві аналоги, але все ж є свого роду проривом.

Усе, що потрібно знати про органічні сонячні батареї

Органічні рідкі сонячні батареї

Університет Канзасу розробив фотоелектричні елементи на основі карбону та органіки. Як повідомило медіа Advanced Materials, ці елементи виробляють у вигляді рідкого розчину, який можна наносити на будь-які стіни і в такий спосіб будівлі самі по собі стають електрогенераторами. Розчин поглинає світлові хвилі конкретних довжин, тому його можна робити різних кольорів, щоб він працював у різних спектрах. Нефулеренові акцептори, додані до складу речовини, підвищили ККД з 12% до 20%. Зазвичай збуджені електрони втрачають енергію, спрямовуючи її назовні, але завдяки акцепторам стався зворотний процес — квантова поведінка змінила напрямок теплового потоку, що зрештою дало змогу нейтральним ексітонам отримувати тепло з довкілля та дисоціювати на пару позитивних і негативних зарядів, які, своєю чергою, генерували електричний струм.

Раніше ми писали про те, що вчені створили гнучку сонячну батарею з перовскіту з ККД 27%. Перовскітні сонячні елементи, що складаються з шарів матеріалів, надрукованих або покритих рідким чорнилом, можуть бути налаштовані на реагування на кілька кольорів сонячного спектра.