РФ даремно старається: Україна збільшить виробництво "зеленої" енергії до 44 тис. ГВт*г до 2030 року

Згідно з планом Кабміну, до 2030 року частка чистої енергетики у валовому кінцевому споживанні має досягти 27%, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Днями Кабінет міністрів України схвалив Національний план з відновлюваної енергетики до 2030 року. Про те, що ця ініціатива запропонує громадянам країни і як вона допоможе звести до нуля спроби ЗС РФ знищити енергетичну інфраструктуру, розповіло ЗМІ "РБК-Україна".

Згідно з планом, до 2030 року частка чистої енергетики у валовому кінцевому споживанні має досягти 27%, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Водночас частка поновлюваних джерел сягне 27%: у системах тепло- і холодопостачання — 33%; у виробництві електроенергії — 29%; у транспортному секторі — 17%, підкреслили в Міністерстві енергетики України. Планується, що виробництво "зеленої" енергії збільшиться до 44 тис. ГВт*год до 2030 року.

Сонячна енергетика в країні дуже швидко розвивається. Загальна потужність сонячних електростанцій (СЕС) з початку поточного року становить 7,3 ГВт, тобто майже 90% загальної потужності всіх об'єктів "зеленої" енергетики. Уряд планує збільшити цей показник до 13,5 тис. ГВт*год до 2030 року.

На початок 2024 року потужність вітряних електростанцій в Україні сягнула 512 МВт (не враховуючи об'єкти на тимчасово окупованих територіях). За період повномасштабного вторгнення РФ в Україну було втрачено близько 1,4 ГВт. Проте, перейнявши досвід ЄС, наша країна може збільшити генерацію цього виду енергії до 17,5 тис. ГВт*год до 2030 року.

У країні також знаходяться геотермальні родовища, придатні для виробництва електроенергії. З урахуванням поточної ситуації, умов і потенціалу прогнозується нарощування до 210 ГВт*год до 2030 року (загальною потужністю 40 МВт).

Впровадження електротранспорту, застосування водню і біометану також сприятимуть переходу країни на чисту енергетику. План Єврокомісії щодо відмови від російського газу передбачає виробництво 35 млрд кубів біометану на рік до 2030 року. Україна може забезпечити до 20% цих потреб, а сумарний потенціал виробництва біогазу/біометану в країні становить 21,8 млрд кубів на рік. Згідно з розрахунками Національної академії наук України, можливий обсяг виробництва водню з використанням енергії вітру та сонця становить близько 45 000 т водню на рік.

Раніше ми писали, що Україна втратила половину енергопотужностей, а ЄС заговорив про найскладнішу зиму. Масовані ракетні удари ЗС РФ по об'єктах енергетики завдали непоправної шкоди. Україна втратила обсяг потужностей, еквівалентний піковому споживанню в Португалії, країні з населенням більше ніж 10 мільйонів осіб, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон.