Новый мировой рекорд: в Китае создали солнечные панели с эффективностью 25,44%

По мнению профессора Мартина Грина из Университета Нового Южного Уэль, технология HJT может стать преобладающей в солнечных панелях следующего поколения.

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Китайская компания Trina Solar установила новый мировой рекорд по эффективности преобразования энергии для определенного типа солнечных модулей. Об этом пишет агентство Reuters.

Сообщается, что в ходе лабораторных испытаний полностью пассивированные гетеропереходные модули n-типа (HJT) с большой площадью поверхности компании Trina продемонстрировали эффективность 25,44%. Результат был подтвержден немецким исследовательским центром по солнечной энергетике Fraunhofer CalLab.

Профессор Мартин Грин из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее отметил, что этот результат демонстрирует потенциал HJT. Эта технология претендует на то, что стать преобладающей в солнечных панелях следующего поколения.

"В долгосрочной перспективе все дело в эффективности, поэтому, даже если некоторые последовательности в настоящее время обходятся дороже других, как правило, по мере того, как отрасль осваивает новую технологию, стоимость довольно быстро снижается", — сказал Мартин Грин журналистам.

В свою очередь гендиректор Trina Solar Гао Цзифань заявил о намерении наращивать объемы исследований и разработок в области пассивированных солнечных технологий, чтобы сохранить свое технологическое лидерство.

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Как отмечают в издании, на данный момент технология HJT занимает относительно небольшую часть рынка. По данным консалтинговой компании InfoLink, в 2024 году на ее долю придется 7% мощностей высокоэффективных солнечных элементов, в 2025 году — 8% и в 2026 году — 9%.

В Trina Solar подчеркнули, что упомянутый прорыв является не только рекордом для технологии HJT, но и новой вехой в эффективности фотоэлектрического преобразования модулей солнечных элементов на основе монокристаллического кремния.

Напомним, Trina Solar анонсировала выпуск новых солнечных панелей i-TOPCon Ultra на основе технологии ячеек с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon). Компания планирует начать массовое производство новых модулей во втором квартале 2025 года с начальной годовой мощностью 10 ГВт.

Также сообщалось, что исследователи из Института Гельмгольца по возобновляемой энергии в Эрлангене-Нюрнберге обнаружили новые органические молекулы, которые можно использовать для повышения эффективности перовскитных солнечных элементов.