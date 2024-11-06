Співіснування на основі взаємної вигоди: Китай прокоментував результати виборів у США

Китайська Народна Республіка продовжить вибудовувати спільні відносини із США, заявила представниця МЗС Мао Нін. Пекін, за її словами, із повагою ставиться до вибору американського народу.

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Китай сподівається на подальше мирне та взаємовигідне співіснування зі Сполученими Штатами Америки. Про це заявила речниця китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін.

Китайська Народна Республіка продовжить вибудовувати спільні відносини із США з акцентом на мирне та стабільне співіснування на основі поваги та взаємної вигоди, – заявила посадовиця, коментуючи результат виборів.

Представниця зовнішньополітичного відомства зауважила, що президентські перегони є внутрішньою справою Вашингтону, тож Пекін із повагою ставиться до вибору американського народу.

Мао Нін Фото: fmprc.gov.cn

Водночас Мао Нін відмовилася коментувати інформацію про те, що Дональд Трамп обіцяв підвищити мито для китайських товарів, зауваживши на "гіпотетичності" питання.

Агентство Reuters пише, що Трамп пообіцяв ввести 60% мита на китайські товари. Через це рішення з труднощами можуть зіткнутися металургійна та сталеливарна промисловості КНР.

Нагадаємо, у квітні газета The New York Times писала, що російська Федерація та Китай зацікавлені, аби у президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Зокрема, Сі Цзіньпін та Володимир Путін можуть отримати від цього дві переваги.

Водночас видання The Times пише, що війна між Пекіном та Вашингтоном через Тайвань неминуча. Бойові дії триватимуть на землі, на морі, в повітрі та в космосі, і США зазнають величезних втрат.