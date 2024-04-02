РФ та Китай зацікавлені в перемозі Трампа на виборах: у NYT пояснили, як він допоможе Путіну

Президент Росії Володимир Путін прихильний до екслідера США Дональда Трампа, який є "ізоляціоністом". Американський політик вважає, що країна повинна уникати міжнародних конфліктів.

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Російська Федерації та Китай хочуть, аби на президентських виборах у США переміг Дональд Трамп. Зокрема, вони можуть отримати дві переваги від цього. Про це повідомили в The New York Times.

У ЗМІ зауважили, що прихильність президента Росії Володимира Путіна до Трампа була очевидною, тоді як уряд Китаю вживає усіх заходів для допомоги екслідеру США в президентській кампанії.

Чому РФ та Китай хочуть перемоги Трампа

Президент США Джо Байден очолив міжнародну коаліцію, що протистоїть РФ через вторгнення в Україну. Тоді як Дональд Трамп прагне зупинення допомоги. Стратегія Путіна може полягати в тому, аби дочекатися, поки захід втомиться від війни.

У виданні зауважили, що є дві причини, чому Китаю вигідний Трамп як президент США. Зокрема, Байден переконаний, що США повинні захищати демократію, коли автократи нападають, як це зробила Росія в Україні, та як може зробити Китай у Тайвані. За правління Сі Цзіньпіня країна стала агресивною не лише до Тайваню, але й до інших держав, зокрема Китай розширив свій вплив в Африці та Латинській Америці.

"Трамп мало цікавився цими питаннями. Він ізоляціоніст, який підтримує гасло "Америка перш за все". Він вважає за краще, щоб США уникали міжнародних конфліктів", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, Дональд Трамп скептично ставиться до договорів і союзів. Видання зазначило, що на нещодавньому передвиборчому мітингу він заявив, що російські лідери повинні мати можливість "робити все, що їм заманеться".

Ще однією перевагою для Росії та Китаю — є внутрішній хаос, який може виникнути в США. За президентство Трампа, Білий дім був дезорганізованим, думки Дональда Трампа часто змінювалися. Ба більше, під час другого терміну це може посилитися. Зокрема, Трамп обіцяв використати владу уряду для розслідування та можливого ув'язнення своїх політичних опонентів. Також він заохочував своїх прихильників застосовувати насильство для того, аби добитися свого.

На додаток у ЗМІ зазначили, що головна обіцянка Трампа — зробити Америку знову великою. Тоді як вражає те, що "найбільші глобальні конкуренти" США вважають, що перемога Трампа "послужить їхнім інтересам".

Нагадаємо, 29 березня у ЗМІ повідомили, що політики мають оптимістичні очікування від Дональда Трампа. Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Трамп продовжить політику Байдена щодо підтримки України.

21 березня стало відомо, що в передвиборчому опитуванні президент США Джо Байден отримав на 1% більше голосів за Дональда Трампа. Зокрема, їхні рейтинги становили 45 та 44%.