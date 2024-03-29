Є шанс домовитися з Трампом: Зеленський у 2022 році говорив із Путіним про війну, — ЗМІ

В Офісі президента сподіваються, що в разі переобрання Дональда Трампа Україні допоможуть комунікативні навички Володимира Зеленського. До того ж підтримка Сил оборони з боку США може продовжитися завдяки "меркантильним" мотивам.

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В Україні занепокоєні через вибори в США та можливість повернення до влади Дональда Трампа. Однак політики мають оптимістичні очікування щодо цього. Деталями 29 березня поділилися у виданні Politico.

"Коли ви ведете екзистенціальну війну, останнє, про що вам варто хвилюватися, — це результат виборів, на які ви не можете вплинути, оскільки вибір роблять інші люди. Вам доведеться працювати з цим вибором, ким би він не був", — запевнив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У матеріалі йдеться, що над російсько-українською війною "нависає" перспектива обрання Трампа президентом у США. Політик не приховує своєї байдужості до територіальної цілісності України.

Однак радник голови Офісу президента Михайло Подоляк налаштований оптимістично. Він сподівається, що Трамп продовжить політику Джо Байдена щодо підтримки України.

Подоляк пояснив, що на це є очевидні "меркантильні" причини — вигода для американського військово-промислового комплексу. За його словами, постачання зброї та боєприпасів в Україну дозволяє демонструвати, наскільки озброєння США ефективне на полі бою.

"У 2023 році Росія втратила 53% ринку експорту своєї зброї через те, що її зброя неефективна. Американський військово-промисловий комплекс є основним донором американських політичних партій зокрема, а продажі означають робочі місця та прибутки", — підкреслив радник.

Також Подоляк покладається й на комунікативні навички президента Володимира Зеленського.

Під час передвиборчої кампанії у 2019 році Зеленський обіцяв, що укладе мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним. Неназваний колишній радник української розвідки підтвердив журналістам, що така спроба була.

Повідомляється, що напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ у 2022 році Зеленський намагався вмовити Путіна на врегулювання конфлікту. Однак сподівання "запобігти катастрофі" не виправдалися.

У ЗМІ зазначили, що президент України заявляв про помилковість сподівань Кремля на перемогу у війні після переобрання Трампа. Ще у вересні 2023 року він був переконаний, що американський політик "ніколи" не підтримає Путіна, але з часом ця впевненість "випарувалася".

Кулеба зазначив, що сподівання Москви на вигідні їй результати іноземних виборів — не новина. За його словами, це повторюється ще з 2014 року, коли після Революції Гідності в Україні російські війська вдерлися на Схід.

"Путін нападає та чекає на вибори в інших країнах, втручається в них, намагаючись привести до влади тих, хто буде для нього поступливішим. Або він так думає", — додав міністр.

Нагадаємо, 16 березня Дональд Трамп розповів демократам історію про Володимира Зеленського. У ЗМІ пояснили, чому вона — повністю вигадана.

Також повідомлялося, що Трамп почав продавати спеціальний варіант Біблії. Водночас на прохання процитувати улюблений вірш чіткої відповіді політик дати не зміг.