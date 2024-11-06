Сосуществование на основе взаимной выгоды: Китай прокомментировал результаты выборов в США

Китайская Народная Республика продолжит выстраивать совместные отношения с США, заявила представитель МИД Мао Нин. Пекин, по ее словам, с уважением относится к выбору американского народа.

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Китай надеется на дальнейшее мирное и взаимовыгодное сосуществование с Соединенными Штатами Америки. Об этом заявила пресс-секретарь китайского Министерства иностранных дел Мао Нин.

Китайская Народная Республика продолжит выстраивать совместные отношения с США с акцентом на мирное и стабильное сосуществование на основе уважения и взаимной выгоды, — заявила чиновница, комментируя результат выборов.

Представительница внешнеполитического ведомства отметила, что президентская гонка является внутренним делом Вашингтона, поэтому Пекин с уважением относится к выбору американского народа.

Мао Нин Фото: fmprc.gov.cn

В то же время Мао Нин отказалась комментировать информацию о том, что Дональд Трамп обещал повысить пошлины для китайских товаров, отметив "гипотетичность" вопроса.

Агентство Reuters пишет, что Трамп пообещал ввести 60% пошлины на китайские товары. Из-за этого решения с трудностями могут столкнуться металлургическая и сталелитейная промышленности КНР.

Напомним, в апреле газета The New York Times писала, что Российская Федерация и Китай заинтересованы, чтобы в президентских выборах в США победил Дональд Трамп. В частности, Си Цзиньпин и Владимир Путин могут получить от этого два преимущества.

В то же время издание The Times пишет, что война между Пекином и Вашингтоном из-за Тайваня неизбежна. Боевые действия будут продолжаться на земле, на море, в воздухе и в космосе, и США понесут огромные потери.