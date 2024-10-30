Война двух сверхдержав: как США готовится противостоять Китаю

Большая и неповоротливая армия США пытается трансформироваться для быстрого развертывания в Азии. Если КНР исполнит свои угрозы и все-таки нападет на Тайвань.

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Пекин ясно дал понять, что будет стремиться расширить свою власть в Азии, от милитаризации необитаемых скал в Тихом океане до притязаний на суверенитет над международными водами. И все это начинается с Тайваня, куда президент Си Цзиньпин приказал китайским военным быть готовыми вторгнуться к 2027 году. И неважно, кто одержит победу на президентских выборах в США – Пентагон готовится воевать с Китаем. Об этом пишет The Times.

Ранним утром этого месяца 864 десантника погрузились в транспортные самолеты C-17 на базе на Аляске и вылетели на учения "Великая война" между тремя вулканическими горами Большого острова Гавайев. Только 492 удалось. У некоторых C-17 возникли проблемы с дверями, а другим пришлось приземлиться раньше времени. Несколько парашютистов, которым удалось это сделать, вывихнули лодыжки или получили черепно-мозговую травму. А один — 19-летний рядовой — начал быстро падать, когда его парашют не раскрылся.

Однако падение рядового второго класса Эрика Партиды с высоты 365 метров также стало суровой проверкой реальности, поскольку армия США должна трансформироваться для войны с Китаем.

Пентагон называет это войной великих держав. И это будет войной ядерных сверхдержав, с возможным вовлечением других ядерных противников, включая Северную Корею и Россию. И США понесет огромные потери.

Такая война будет вестись на земле, на море, в воздухе и в космосе. Так что армия тренируется именно для этого. Бывший президент Дональд Дж. Трамп и вице-президент Камала Харрис изложили совершенно разные подходы к войне России в Украине. Ожидается, что их подходы к беспорядкам на Ближнем Востоке также будут отличаться, по крайней мере, риторически.

Какой будет война США с Китаем

Теперь, когда шансы войны с Китаем растут, большая и неповоротливая армия США пытается трансформироваться после двух десятилетий борьбы с терроризмом в Афганистане и на Ближнем Востоке. В отличие от Талибана или других повстанцев, у Китая будут спутники, которые смогут видеть формирования войск с неба. Армия должна, по сути, научиться летать под радаром.

Чтобы проверить способность армии быстро развертываться и вести боевые действия на островах Тихого океана, солдаты 25-й пехотной дивизии вместе с японскими, австралийскими, индонезийскими и другими войсками союзников спускались по веревкам в ущелья в джунглях, а затем совершали подъемы по горам, нагруженные снаряжением.

Американские военные готовятся к войне с Китаем Фото: DVIDS

Примерно в 28 милях от Перл-Харбора экипажи армейских транспортных кораблей отрабатывали различные способы выгрузки военной техники и войск, которые им понадобятся в случае войны на Тихом океане.

А недалеко от северного побережья Оаху солдаты работали над маскировкой многоцелевого пункта управления и контроля, оснащенного компьютерными станциями с большими экранами, так, чтобы он был почти неотличим от темно-зеленого леса.

Война с Китаем начнется на Тайване

Хотя Тайвань имеет собственную оборону, военные эксперты говорят, что трудно представить, как остров сможет отразить китайское вторжение без помощи США. Так что, кто бы ни был президентом США, он не сможет остаться в стороне, если Соединенные Штаты хотят сохранить свое господство.

"Я считаю, что успешное вторжение Китая на Тайвань вызовет огромный резонанс во всем регионе. Китай, скорее всего, станет доминирующей военной силой в регионе, а не Соединенные Штаты, и это вызовет ряд последствий второго и третьего порядка", — сказал Сет Джонс, старший вице-президент Центра стратегических и международных исследований.

Например, тихоокеанские союзники Америки могут потерять веру в сдерживание США и попытаться заключить соглашения о безопасности с Китаем. Япония и Южная Корея — договорные союзники США — могут присоединиться к ядерному клубу, чтобы защитить себя от Китая.

Армия США знает, насколько сложно будет вторгнуться на Тайвань

Во время Второй мировой войны, когда остров назывался Формоза и был оккупирован Японией, Объединенный комитет начальников штабов разработал операцию "Козуэй" — план вторжения, который дал бы Соединенным Штатам базу поближе к Японии, с которой можно было бы атаковать. Генерал Дуглас Макартур выступал против вторжения на Тайвань, считая его слишком рискованным; это означало бы пересечение спорного моря для сражения на сложной местности против хорошо защищенной армии. Военные планировщики заявили, что десантная операция на острове была бы гораздо сложнее, чем высадка в Нормандии в день "Д".

"Первое, что вам нужно сделать, это сформировать силы вторжения, которые будут довольно большими, чтобы высадиться на острове, имеющем подготовленную оборону. Вам нужно пересечь 160 км Тайваньского пролива, и вы делаете это на больших транспортных судах, которые очень уязвимы во время этого перехода ", — сказал в интервью генерал-майор Джеффри А. ВанАнтверп, директор операций Тихоокеанского командования армии.

Китай, скорее всего, будет использовать легкие десантные суда, чтобы попытаться захватить плацдарм на Тайване, но этим судам придется пробираться через сильно заминированные воды. И хотя воздушные десантные силы, вероятно, попытаются нацелиться на инфраструктуру, в конечном итоге нет жизнеспособного способа захватить такой большой остров, как Тайвань, с его собственной обороной и 23 миллионами человек, без размещения солдат на суше, которые должны будут прибыть по морю.

Американские военные готовятся к войне с Китаем Фото: DVIDS

"Вы не сможете сделать это, не перебросив через проливы большой десант на кораблях. Другого пути нет", — сказал генерал ВанАнтверп.

Так что Китай работает над этим. Китайские военные планировщики перепрофилировали гражданские паромы для перевозки войск и техники через пролив и работают над строительством плавучих пирсов, говорят в Пентагоне.

Пентагон не стал вдаваться в подробности о том, как американские инструкторы помогают Тайваню строить оборону. Но дали понять китайцам, что высадка десанта на Тайвань обернется для них риском. Там также заявляют, что совместные учения с тихоокеанскими партнерами покажут китайским военным все возможности, которыми обладают и которые могут задействовать Соединенные Штаты.

Пришвартованный в Перл-Харборе корабль армии США "Генерал-майор Роберт Смоллс" будет иметь решающее значение для доставки армии на Тихоокеанский театр военных действий. Корабль, который недавно прибыл из Норфолка, штат Вирджиния, через Панамский канал для учений, может сам причаливать к берегу, выгружая 900 тонн транспортных средств и грузов — а при необходимости и войска — на острова.

Американские военные готовятся к войне с Китаем Фото: DVIDS

Американские ВВС не могут установить превосходство в воздухе над всем Тихим океаном, но они могут открыть коридоры, которые армия называет "внутренними линиями" для беспрепятственного движения, скажем, между Филиппинами и другими островами. У Соединенных Штатов уже есть некоторые войска на месте — около 54 000 в Японии, 25 000 в Южной Корее и гораздо меньшее количество на Филиппинах.

Учения на Гавайях, которые закончились в середине октября, были разработаны для воссоздания условий, которые могут ожидать войска в войне с Китаем. Исчезли пустынные песочные камуфляжи, которые стали обязательными во время войн в Афганистане и Ираке. Войска на Гавайях носили камуфляж для джунглей и раскрашивали лица.

Во время учений военные США использовали опыт ВСУ

Войска работали над новыми маневрами, которые переняли у украинских военных, которые воюют с РФ. Они общались друг с другом без использования армейских спутников, так что противник не мог перехватить их разговоры. И передвигались небольшими группами на военных машинах, которые также были предоставлены и ВСУ.

"Это очень важно — иметь возможность отправить личный состав роты, а это около 130 человек, на этих транспортных средствах по нескольким маршрутам, а затем в определенной точке объединить их для атаки противника, а затем разойтись в разных направлениях", — сказал генерал-майор Маркус Эванс, командующий 25-й пехотной дивизией.

Журналисты отмечают, что война с Китаем будет одним из самых масштабных испытаний для американской армии. Американские солдаты не просто пострадают в войне великих держав, их ждет гибель, причем в таких количествах, которые, возможно, превзойдут потери в самых смертоносных конфликтах Америки.

Напомним, ранее сообщалось о первой партии из 38 танков M1A2T Abrams, которые США отправили на Тайвань.