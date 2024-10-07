В США показали танки M1A2T Abrams перед отправкой на Тайвань (фото)

Такую модель заметили по дороге в неизвестное место. Сообщается о первой партии из 38 танков M1A2T Abrams, заказанных Тайванем после нескольких задержек.

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Несколько фото, опубликованных 6 октября 2024 года в соцсетях, вызвали спекуляции относительно скорой поставки танков M1A2T, специально предназначенных для Тайваня. Об этом сообщил пользователь соцсети Х ronkainen7k15.

Эту модель заметили по дороге в неизвестное место, сообщается о первой партии из 38 танков M1A2T Abrams, заказанных Тайванем после нескольких задержек. Соглашение о поставках 108 танков было одобрено в июле 2019 года и представляет собой инвестиции в размере около 2 млрд долларов с целью укрепления обороноспособности Тайваня.

Танк M1A2T — это адаптированная версия культового M1A2 SEP V2, которая разрабатывалась с учетом требований тайваньских военных.

Эти танки отличает трехцветный камуфляж и шасси типа M1A1. Суффикс "Ē" на серийном номере башни указывает на конфигурацию для иностранных военных продаж. Оснащенные 120-мм гладкоствольной пушкой M256, танки комплектуются широким спектром боеприпасов, что улучшает боевые возможности по сравнению со старыми моделями, которые сейчас находятся на вооружении.

Танк M1A2T

Поступление этих танков ожидалось в особенности: ведь они укрепят обороноспособность Тайваня от потенциальных угроз со стороны Народно-освободительной армии Китая. Вооруженные силы Тайваня планируют использовать эти танки в стратегических миссиях, в частности, для защиты политических и экономических центров страны. Обучение экипажей планируется начать в феврале 2025 года после поставки первых танков в декабре 2024-го с практическими учениями, направленными на обеспечение эффективной интеграции новых танков M1A2T в военные операции.

Напомним, что российские войска сбросили КАБы на Херсон — в итоге пострадали по меньшей мере 20 человек.

Также сообщалось, что российские войска полностью охватили Цукурино и усиливают направления Новоселидовка – Измайловка.