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Военный Фокус

В США показали танки M1A2T Abrams перед отправкой на Тайвань (фото)

Танк M1A2T , танки Абрамс , Abrams
Фото: Army Recognition | Танк M1A2T

Такую модель заметили по дороге в неизвестное место. Сообщается о первой партии из 38 танков M1A2T Abrams, заказанных Тайванем после нескольких задержек.

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Несколько фото, опубликованных 6 октября 2024 года в соцсетях, вызвали спекуляции относительно скорой поставки танков M1A2T, специально предназначенных для Тайваня. Об этом сообщил пользователь соцсети Х ronkainen7k15.

Эту модель заметили по дороге в неизвестное место, сообщается о первой партии из 38 танков M1A2T Abrams, заказанных Тайванем после нескольких задержек. Соглашение о поставках 108 танков было одобрено в июле 2019 года и представляет собой инвестиции в размере около 2 млрд долларов с целью укрепления обороноспособности Тайваня.

Танк M1A2T — это адаптированная версия культового M1A2 SEP V2, которая разрабатывалась с учетом требований тайваньских военных.

Эти танки отличает трехцветный камуфляж и шасси типа M1A1. Суффикс "Ē" на серийном номере башни указывает на конфигурацию для иностранных военных продаж. Оснащенные 120-мм гладкоствольной пушкой M256, танки комплектуются широким спектром боеприпасов, что улучшает боевые возможности по сравнению со старыми моделями, которые сейчас находятся на вооружении.

Танк M1A2T Fullscreen
Танк M1A2T

Поступление этих танков ожидалось в особенности: ведь они укрепят обороноспособность Тайваня от потенциальных угроз со стороны Народно-освободительной армии Китая. Вооруженные силы Тайваня планируют использовать эти танки в стратегических миссиях, в частности, для защиты политических и экономических центров страны. Обучение экипажей планируется начать в феврале 2025 года после поставки первых танков в декабре 2024-го с практическими учениями, направленными на обеспечение эффективной интеграции новых танков M1A2T в военные операции.

Напомним, что российские войска сбросили КАБы на Херсон — в итоге пострадали по меньшей мере 20 человек.

Также сообщалось, что российские войска полностью охватили Цукурино и усиливают направления Новоселидовка – Измайловка.